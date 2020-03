Visitas às Galerias Romanas, marcadas para Abril, foram adiadas para Julho

As concorridas visitas às galerias subterrâneas na Baixa Pombalina estavam marcadas para 17, 18 e 19 de Abril, mas a iniciativa foi empurrada para Julho.

“A alteração de datas deve-se às orientações da Direção-geral da Saúde para diminuir a evolução epidemiológica do novo Coronavírus (Covid-19).” Todos os dias chegam informações de eventos cancelados, dos concertos às peças de teatro, tudo a bem da prevenção.

A 6 de Março divulgámos as datas para as primeiras visitas de 2020 (a iniciativa acontece duas vezes por ano, em Abril e Setembro), mas a batalha pela não escalada dos números de cidadãos infectados também passa pelo cancelamento das visitas às famosas galerias romanas da Rua da Prata que agora estão marcadas para 3, 4 e 5 de Julho.

No site oficial, o Museu de Lisboa avança que, como previsto, as inscrições serão realizadas através de um formulário online que será disponibilizado no site e Facebook do museu municipal.

Vale a pena recordar que, por precaução, todos os teatros e museus municipais estão encerrados até Abril.

