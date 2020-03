Em Abril pode (re)visitar as Galerias Romanas da Rua da Prata

Os meses de Abril e Setembro normalmente significam viagens debaixo de terra na Baixa de Lisboa. E já há datas para a Primavera.

Segundo avança o jornal Público, será possível visitar as galerias já nos dias 17, 18 e 19 de Abril. As inscrições ainda não estão abertas, mas o diário avança que o bilhete irá custar 3€, um bocadinho mais caro que as visitas que foram efectuadas em Setembro passado (2€).

Enquanto a 17 de Abril as visitas acontecem entre as 16.00 e as 19.00, nos dias seguintes o horário será mais alargado, entre as 09.00 e as 18.30. As reservas serão feitas online, numa plataforma dedicada às reservas, e o levantamento dos bilhetes vai acontecer de terça-feira a domingo nos seguintes pólos do Museu de Lisboa: Palácio Pimenta, Teatro Romano ou Museu de Lisboa - Santo António.

