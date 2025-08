‘Wednesday’ está de volta à Netflix – mas há uma grande mudança na nova temporada

Bernard Walsh/Netflix | | Jenna Ortega as Wednesday in Wednesday.

A adolescente de cara séria interpretada por Jenna Ortega está de regresso à Netflix. A tão aguardada segunda temporada de Wednesday estreia neste 6 de Agosto – uma quarta-feira, claro.

A excêntrica família Addams continua presente, assim como os colegas de escola que põem à prova a paciência de Wednesday. Também estão de volta membros essenciais da equipa, como o realizador Tim Burton e o compositor Danny Elfman. E sim, a mãozinha Thing continua a rastejar por ali.

A segunda temporada do spin-off da Família Addams traz novas caras, como Steve Buscemi e Thandiwe Newton, mas há uma grande mudança que talvez passe despercebida. A estética continua a parecer saída de uma pintura gótica, mas, nos bastidores, o cenário de fundo é completamente diferente.

A segunda temporada de Wednesday trocou a Roménia pela Irlanda

Embora a história se passe no estado americano de Vermont, a primeira temporada foi gravada na Roménia, entre castelos e florestas que ajudaram a criar um cenário sombrio, cheio de feitiçaria, lobisomens e uniformes às riscas. Sendo a terra de Drácula, fazia todo o sentido servir de pano de fundo à série.

Para a segunda temporada, no entanto, a produção mudou-se para a Irlanda. A história continua centrada na Nevermore Academy, uma escola para marginais e freaks, mas conta agora com o cenário verdejante da Ilha Esmeralda como pano de fundo.

Para os criadores da série, Alfred Gough e Miles Millar, filmar na Irlanda foi quase um regresso a casa. A dupla já tinha rodado boa parte da sua série de artes marciais Into the Badlands em Dublin e o país até chegou a ser a primeira escolha para a primeira temporada de Wednesday, mas as limitações provocadas pela pandemia levaram a que optassem pela Roménia.

“Tudo na Irlanda encaixa com a estética da série”, diz Millar. “Temos florestas incríveis, castelos lindíssimos, os tons verdes, os céus cinzentos… Mesmo sendo passada em Vermont, a Irlanda faz com que o ambiente pareça ainda mais típico do universo de Tim Burton.”

A segunda temporada de Wednesday foi filmada num castelo irlandês... assombrado

Um dos destaques da nova temporada é o Charleville Castle, que serve de cenário à Nevermore Academy, no condado de Offaly, perto da cidade de Tullamore. A mansão em estilo gótico encaixa na perfeição no universo de Wednesday, especialmente por causa da sua alegada história assombrada. O castelo já atraiu vários investigadores do paranormal (e as suas respectivas câmaras de visão nocturna), especialmente por uma das suas “estrelas” fantasmagóricas: Harriet, uma menina que morreu ao cair por uma das escadarias em espiral.

Para recriar os portões da escola, a equipa acabou por escolher uma propriedade privada nos arredores de Roadwood Park Farm, onde encontraram um antigo caminho de entrada para uma casa com ar de outros tempos. A semelhança com os portões originais da Roménia era tão impressionante que conseguiram até encontrar “uma árvore exactamente no mesmo sítio” que no local de filmagens da primeira temporada.

Onde mais foi filmada a segunda temporada de Wednesday na Irlanda?

Grande parte das filmagens decorreu nos Ashford Studios, no condado de Wicklow. Outros cenários sinistramente belos incluem as regiões de Offaly, Wicklow e Dublin. As gravações decorreram durante seis meses, entre Maio e Novembro de 2024.

Quem entra na segunda temporada de Wednesday?

Além de Jenna Ortega no papel principal, regressam Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez e Fred Armisen no papel da peculiar família Addams. Entre as novidades no elenco estão Steve Buscemi, que interpreta o novo director da Nevermore Academy, Joanna Lumley como a ‘Grandmama’ de Wednesday e Lady Gaga num papel ainda por revelar. Gaga também gravou um tema inédito para esta temporada, depois do sucesso viral da música “Bloody Mary” na primeira.

Quando estreia a segunda temporada de Wednesday?

A nova temporada estreia-se na Netflix em duas partes. Os primeiros quatro episódios ficam disponíveis a 6 de Agosto; os restantes chegam a 3 de Setembro (sim, outra quarta-feira).

