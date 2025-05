Xutos & Pontapés e Gabriel o Pensador vão dar concertos grátis em Benfica

O Santo António está a chegar e, ao contrário do que a iconografia canónica nos quer fazer crer, não é com um bebé, um livro ou uma flor que o religioso nos vem bater à porta. O que o santo traz no regaço – toda a gente sabe – são os muitos e descentralizados arraiais que vão ocupar Lisboa (e não só) durante todo o mês de Junho. Um dos maiores, o de Benfica, revelou neste domingo o cartaz para quatro dias que costumam levar multidões à Alameda Padre Álvaro Proença. Xutos & Pontapés e o brasileiro Gabriel o Pensador são as principais novidades.

O alinhamento foi revelado, como habitualmente, no evento a que Junta de Freguesia dá o nome de Mais Pequeno Arraial do Mundo, que decorreu este fim-de-semana no renovado Calhariz Velho e no seu jovem coreto. Foi aí que se ficou a saber que, além de Bárbara Tinoco, cujo espectáculo estava anunciado desde Março, o Grande Arraial de Benfica vai ver subir ao palco, no mesmo dia, 20 de Junho, dois outros artistas bem conhecidos: um por ter sido concorrente do The Voice em 2023, Luís Fialho, e outro, Valete, pelo seu lastro como rapper e mais recentemente por estar envolvido na criação de uma escola informal para jovens e adultos.

E não só. Para 21 de Junho estão programados os clássicos do punk nacional Peste & Sida (“Sol da Caparica” não falhará, e provavelmente “Paulinha” e “Chuta Cavalo… E Morrerás” também não), o rapper brasileiro Gabriel O Pensador (que traz hits como “Cachimbo da Paz”, “2345meia78” e “Até Quando?”) e, a fechar, a cantora popular Ruth Marlene (com a sua “Moda do Pisca Pisca”). Para abrir, haverá TAL – Tuna Académica de Lisboa, Sons de Santa Cruz e Moustache Brass Band. Esta última actua todos os dias do arraial.

No último dia, 22 de Junho, um domingo, a música começa com Sebastião Antunes e O Grupo de Canto Tradicional de Benfica. David Matos toca ao final da tarde e depois o horário nobre é primeiro entregue a Toy, que deve, muito oportunamente, “chamar o António”; e em seguida aos Xutos & Pontapés, cuja actividade deve passar por instalar “Contentores” e a sua rica “Casinha” em Benfica.

O que fica a faltar? O primeiro dia, 19 de Junho (quinta-feira, feriado do Corpo de Deus). Começa com TAL – Tuna Académica de Lisboa e Moustache Brass Band, segue com Prata da Casa e o Vozes em Liberdade (grupo coral de crianças e adolescentes) e tem como cabeça de cartaz… um “artista surpresa”. Ou seja, é o único nome a faltar à programação de quatro dias. Já no ano passado a Junta de Freguesia de Benfica reservou uma vaga do alinhamento para anunciar mais tarde – no caso, foram os Gipsy Kings.



Alameda Padre Álvaro Proença (Benfica). 19-22 Jun (Qui-Dom). Entrada livre



