Zaiyu tem um dos melhores restaurantes da Ásia e vai cozinhar com Alexandre Silva no LOCO

Com duas estrelas Michelin e uma verde, depois de já ter encabeçado a lista dos 50 Best Restaurants na Ásia, o chef japonês Zaiyu Hasegawa estreia-se em Lisboa. O motivo? Os sete anos do LOCO.

Alexandre Silva continua a celebrar os sete anos do seu LOCO, restaurante com estrela Michelin, ao lado da Basílica da Estrela, com jantares irrepetíveis. Esta quinta-feira, dia 11, é a penúltima oportunidade para fazer parte deste encontro à mesa. Desta vez, o convidado é o chef japonês Zaiyu Hasegawa, à frente do restaurante DEN, que soma duas estrelas Michelin e uma estrela verde em Tóquio. É o sexto dos sete jantares anunciados pelo chef português.

Foi em Dezembro que Alexandre Silva revelou o plano ambicioso para a celebração dos sete anos do LOCO: sete jantares ao longo de sete meses, sempre com chefs convidados. Começou com os portugueses João Rodrigues (Projecto Matéria) e Henrique Sá Pessoa (Alma), seguiu-se Poul Andrias Ziska do restaurante Koks (duas estrelas Michelin e uma verde), nas remotas Ilhas Faroé; e depois vindo do Brasil Alex Atala (D.O.M, duas estrelas Michelin) e da Alemanha Christian Bau (Victor's Fine Dining, três estrelas Michelin). Agora, Alexandre Silva convidou Zaiyu Hasegawa, o chef que, em 2022, viu o seu DEN ser considerado o melhor restaurante da Ásia, na lista dos The World's 50 Best Restaurants, grande concorrente do Guia Michelin.

“Estes convites têm sido simultaneamente um desafio e um incentivo para mim, que me obrigam a ir cada vez mais longe nas minhas criações, com chefs de elevado nível técnico e que trazem um pouco do seu saber à cozinha do LOCO. O Zaiyu Hasegawa prepara cada prato com uma alegria que o caracteriza e que se traduz no seu trabalho, com a elegância e a subtileza da gastronomia japonesa, elevada ao mais alto nível”, destaca em comunicado de Alexandre Silva.

Carismático, sem ser espalhafatoso, Zaiyu Hasegawa tem vindo a distinguir-se pela forma como consegue exercer as influências internacionais na cozinha autêntica japonesa, mantendo-se fiel ao estilo kaiseki, respeitando sempre a sazonalidade e a qualidade da matéria-prima. O resultado são, muitas vezes, pratos fora da caixa, cheios de sabor.

O jantar tem o preço de 300€ (com bebidas) e as reservas devem ser feitas via email (loco.reservas@alexandresilva.pt).

