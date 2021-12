Zoo de Lisboa celebra o Natal com agenda cheia e zona de acesso livre

O Jardim Zoológico de Lisboa, que este mês de Novembro já deu as boas-vindas a um novo inquilino, programou várias novidades para a época festiva. Ao longo de todos os fins-de-semana e feriados até 24 de Dezembro, a agenda inclui várias actividades para toda a família, quer na zona de acesso livre quer dentro do parque.

Na zona de acesso livre, junto ao carrossel, encontra-se agora a Casinha do Pai Natal, onde vão ser dinamizadas várias actividades para os mais novos, como a “Hora do Conto” e a “Oficina dos Brinquedos”. Haverá ainda um espaço para fotografias festivas em família e as crianças são também convidadas a escrever cartas ao Pai Natal com os seus desejos para a quadra.

De forma a assinalar o Dia Internacional do Lince-Ibérico, a 11 de Dezembro, o Jardim Zoológico irá ainda receber, também na zona de acesso livre, uma visita da Federação Portuguesa de Basquetebol, que convida todos os visitantes a vestir a camisola pela conservação do lince, enquanto experimentam a modalidade.

Já dentro do Jardim Zoológico, o Natal chega em forma de enriquecimento ambiental, um conjunto de técnicas aplicadas no interior das instalações, para estimular os animais a realizar os seus comportamentos naturais. Zebras, lémures, chitas, linces, tigres, araras, cangurus, primatas e okapis são algumas das espécies que, até 24 de Dezembro, poderá observar em acção.

No fim-de-semana de 11 e 12 de Dezembro, vai também poder vestir o fato de explorador, a propósito do lançamento do jogo de tabuleiro Zookeepers, que dá a oportunidade de coleccionar cartas exclusivas de diferentes espécies. Para participar, basta receber o seu passaporte logo após as bilheteiras, assim como os recursos a gerir para, ao longo do percurso, conseguir salvar as espécies ameaçadas.

A agenda completa, que inclui ainda um mercado de produtores portugueses (Sáb-Dom e feriados, 10.00-18.00) na zona de acesso livre, está disponível para consulta no site do Jardim Zoológico de Lisboa.

Jardim Zoológico de Lisboa, Praça Marechal Humberto Delgado. Seg-Dom 10.00-18.00. 13,78€-21,38€.

