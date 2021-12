Da Tailândia ao Vietname. Cinco novos pratos para provar no Soi

O chef Maurício Vale regressa às origens e prepara a chegada do Inverno com nova carta.

Há quatro anos que se serve a arte da street food asiática no pan-asiático Soi, no Cais do Sodré. Nos últimos tempos (leia-se, Covid-19), as novidades têm sido mais escassas, mas chegou o momento de mudanças sérias na carta. “É um momento de loucura, de voltar a apostar em grande”, diz o chef Maurício Vale.

Assim, na primeira renovação desde o início da pandemia, o Soi “volta às origens”, mas dá-lhe um toque contemporâneo. “Fui buscar todos os clássicos que me fizeram apaixonar por esta gastronomia e adaptá-los à nossa essência que é a street food. É essa a nossa maneira de pensar: ver as nossas bases, as receitas antigas das aldeias e juntá-las ao mundo moderno da cidade", explica.

Muitos dos pratos desta nova carta foram idealizados há mais de um ano e outros foram fruto de uma partilha de ideias da equipa. Alguns favoritos da casa mantêm-se, como é o caso das asas de frango fritas.

