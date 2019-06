Quatro novos pratos que tem de provar no Miss Jappa

O terceiro aniversário – e o final da obra no edíficio do restaurante – foi motivo para acrescentar novos pratos ao menu e estender o horário de abertura do Miss Jappa, o restaurante japonês chefiado por Anna Lins, a primeira chef portuguesa a especializar-se em cozinha asiática. As novidades, que vão do espadarte em crosta ao prato quente yosenabe, com peixe, mariscos e vegetais, têm assinatura de Lins, mas a partir de agora há uma nova gestão da cozinha do restaurante, com o chef Rui Santos a subir de posto, de sous chef para chef. Nas bebidas também há novos cocktails sem álcool para pedir, como o shisô baby, com abacaxi, sumo de limão, shisô e água com gás ou a sparkling lemonade, com sumo de limão, manjericão, pepino e água com gás. Perfeitos para beber depois de pedir a já clássica roleta russsa de seis gunkan, onde um tem uma malagueta. No total são cinco novos pratos e três novos cocktails, devidamente assinalados na carta.

Para já continuam a servir almoços apenas aos fins-de-semana mas durante a semana abrem a partir das 18.30.

