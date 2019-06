Quatro pratos para provar no Memoria, o italiano de Campo de Ourique

As memórias das almoçaradas ao domingo em casa de familiares, de travessas sempre cheias a chegar à mesa, com boa comida e bebida, são muito queridas para os sócios deste restaurante. Na investida num terceiro projecto, quiseram manter a linha italiana da comida de conforto, caseira, mas trazer as lembranças para o presente – o nome do restaurante, em frente ao Jardim da Parada, em Campo de Ourique, é o primeiro sinal. Criaram também um menu como se fosse uma página de um livro de receitas antigo, escrito à mão, e três pratos servidos em travessas, para dividir e fazer esse almoço de família.

Mantiveram alguns dos pratos mais icónicos dos Pasta, como a lasanha della nonna (12€), a carbonara com guanciale (12€) ou o spaghettoni com trufa (14€), mas criaram duas secções completamente novas. A primeira é uma selecção de queijos e enchidos italianos, como o taleggio de Bergamo (entre os 5€ e os 8€, consoante o tamanho da dose pedida), o Lady Capra, da categoria de queijos azuis, mas cremoso e mais suave (entre os 6€ e os 10€), o coração da burrata stracciatella (a partir de 8€), o salame de Parma (a partir de 6€) e a mortadela al tartufo de Bolonha (a partir de 6€). O espaço presta-se a finais de tarde a picar qualquer coisa e, no futuro, gostavam até de estabelecer melhor a ideia de aperitivo, tão querida dos italianos – a primeira medida foi ter várias opções de Spritz, servido em copo ou em jarro. Têm seis diferentes, com escolha mais doce, mais cítrica, mais ácida ou mais amarga. O segundo capítulo inteiramente novo da ementa é o de pratos para dividir, servidos em travessas grandes de loiça.

Descubra aqui quais os quatro pratos memoráveis deste restaurante italiano em Campo de Ourique.

Recomendado: Os melhores restaurantes italianos em Lisboa