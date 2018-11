Um festival que vai ser uma Fartura

O Festival Fartura – comidas do Brasil e Portugal acontece no Time Out Market (Estúdio e Academia) nos dias 16 e 17 de Novembro num evento que reúne chefs portugueses e brasileiros à volta de receitas, produtos e sabores que unem os dois países. Por exemplo, o que difere a galinha ao molho pardo da galinha de cabidela, a moqueca da caldeirada, ou a feijoada à brasileira da feijoada à transmontana?

Durante dois dias, o Time Out Market recebe duelos culinários ao vivo entre chefs de Portugal e do Brasil, conversas com chefs e produtores e uma mostra de produtos brasileiros e portugueses. Ou seja, uma viagem de sabores, da origem ao prato, pelos dois países.

Com curadoria gastronómica brasileira de Luiza Fecarotta, o Fartura traz a Lisboa chefs brasileiros (Ariani Malouf, Bel Coelho, Caetano Sobrinho, Carlos Kristensen, Felipe Gemaque e Ivan Prado) e produtores de todas as regiões brasileiras. De Portugal, participam Ana Moura, Hugo Brito, João Rodrigues, Justa Nobre e Vítor Sobral.

Mais informações em www. facebook.com/FarturaPortugal/ e inscrições para a Cozinha ao vivo através do email: inscricoes@farturabrasil.com.br.

