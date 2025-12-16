Quatro vinhos para dar (e beber) no Natal

1. Pedra da mãe 2021 tinto
Alentejo
Este é aquele tinto alentejano nada genérico. O Pedra da Mãe 2021 nasce de um projeto de Madalena Vidigal e família que demorou 13 anos para estrear neste planeta. Um vinho feito com muita alma e dedicação, que reflecte a relação profunda entre quem o faz e a terra que o viu crescer. No copo, combina frescura e intensidade aromática graças ao casamento da casta Sousão, Touriga Nacional e Touriga Franca, com sabor de frutas pretas frescas, um toque especiado, acidez no ponto e taninos com textura aveludada – ou seja, um tinto cheio de personalidade, para pessoas com personalidade. Oferecer esta belezura é garantir que o seu presente não será trocado ou esquecido na despensa até à Páscoa. Se não aguentar esperar e quiser beber já na noite de Natal, vai harmonizar na perfeição com cabrito no forno.
Preço: 27,90€