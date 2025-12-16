Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Vinhos Natal 2025
DR
DR

Se é para oferecer, que seja dos bons! Quatro vinhos para dar (e beber) no Natal

Pare de oferecer os vinhos de sempre… Temos quatro sugestões de vinhos tão especiais que fazem valer a luta com o papel de embrulho.

Liana Saldanha
Escrito por Liana Saldanha
Publicidade

O famoso “vinho para oferecer no Natal” não é necessariamente o vinho que a pessoa compraria para ela própria. Normalmente, a escolha recai num Porto básico, num tinto genérico do Alentejo ou num espumante que brilha mais pela cápsula dourada do que pelo conteúdo. Presentes que resolvem o problema, mas raramente emocionam o bebedor. E, convenhamos, ninguém merece passar minutos a lutar com papel de embrulho e fita-cola para oferecer um vinho que ninguém vai lembrar no dia seguinte.

Se existe uma altura do ano perfeita para surpreender alguém com uma garrafa das boas, é agora. E não é preciso estourar o orçamento, nem fingir que tem um certificado de especialista pendurado na sala. Basta escolher um dos vinhos que indicamos neste artigo. Estas são o tipo de garrafas que valem, de verdade, todo o tempo para embrulhá-las. Vamos a elas

Recomendado: 🍷 Presentes de Natal perfeitos para quem adora vinho

Quatro vinhos para dar (e beber) no Natal

1. Pedra da mãe 2021 tinto

Pedra da mãe 2021 tinto
Pedra da mãe 2021 tinto
DR

Alentejo

Este é aquele tinto alentejano nada genérico. O Pedra da Mãe 2021 nasce de um projeto de Madalena Vidigal e família que demorou 13 anos para estrear neste planeta. Um vinho feito com muita alma e dedicação, que reflecte a relação profunda entre quem o faz e a terra que o viu crescer. No copo, combina frescura e intensidade aromática graças ao casamento da casta Sousão, Touriga Nacional e Touriga Franca, com sabor de frutas pretas frescas, um toque especiado, acidez no ponto e taninos com textura aveludada – ou seja, um tinto cheio de personalidade, para pessoas com personalidade. Oferecer esta belezura é garantir que o seu presente não será trocado ou esquecido na despensa até à Páscoa. Se não aguentar esperar e quiser beber já na noite de Natal, vai harmonizar na perfeição com cabrito no forno.

Preço: 27,90€

2. Espumante Filipa Pato Nossa Solera

Espumante Filipa Pato Nossa Solera
Espumante Filipa Pato Nossa Solera
DR

Bairrada

Esse é aquele espumante que chega à mesa e impressiona. É produzido pelo método tradicional – com a segunda fermentação em garrafa – e nasce de um vinho branco base construído para guardar memórias, já que é um blend de várias colheitas. Esta “solera” ou reserva da Filipa começou em 2001, ano da sua primeira vindima: olhe que especial! Este estilo dá ao vinho aromas intensos de brioche, um toque de laranja cristalizada e nozes. Bem a cara do Natal, não é mesmo?

Bolhas finas e um sabor que conquista tanto os que amam o espumante clássico quanto aqueles que procuram algo com mais personalidade. Um presentaço que dificilmente ficará esquecido, porque começa a surpreender logo no primeiro gole. Vai muito bem com queijos curados ou até com o bacalhau no forno regado com azeite.

Preço: 60,31€

Publicidade

3. Porto branco seco Nicolau Almeida

Porto branco seco Nicolau Almeida
Porto branco seco Nicolau Almeida
DR

Quem ainda acha que vinho do Porto é sempre doce, nunca provou um bom Porto Branco Seco. Quando experimentei este da Nicolau de Almeida, percebi que estava a entrar num território muito interessante dos fortificados. Um vinho fresco, surpreendente e cheio de caráter. Tem um belo equilíbrio entre acidez vibrante e uma textura ligeiramente oleosa que o torna viciante. Tem sabores super complexos, pois surgem aromas de frutas, como figo, laranja, limão, e também de mel e frutos secos.

Durante a ceia de Natal, funciona muito bem como aperitivo, acompanhando queijos, frutos secos ou também para casar com o prato de peru assado. E é por estas e outras que faz este vinho ser um presente perfeito: quase ninguém pensa em oferecer um Porto Branco Seco, e quem recebe sente de imediato que ganhou algo especial, pensado e memorável.

Preço: 29,56€

4. Casa Manoel Boullosa - Quinta dos Pesos 1996

Casa Manoel Boullosa - Quinta dos Pesos 1996
Casa Manoel Boullosa - Quinta dos Pesos 1996
DR

Carcavelos

Resolvi indicar outro fortificado que passa muito mais despercebido do que merece. Carcavelos é a menor e uma das mais antigas regiões demarcadas de Portugal, produzindo vinhos com uma elegância impossível de ignorar. Um estilo marcado por aromas oxidativos típicos, como frutos secos, mel e casca de laranja, com um final de boca quase eterno e aquela salinidade tão própria da influência do vizinho Oceano Atlântico. No paladar, a acidez energética dá vida e alegria ao vinho, além de equilibrar na medida o açúcar residual.

Brilha com comidinhas festivas, desde frutos secos e queijos curados até o clássico bolo-rei. Um presente certeiro para quem gosta de vinhos com personalidade, história e com aquele sabor a Natal que não se encontra em qualquer garrafa.

Preço: 36,50€

Mais presentes de Natal

30 sugestões de presentes para o amigo secreto

  • Compras
30 sugestões de presentes para o amigo secreto
30 sugestões de presentes para o amigo secreto
DR

As últimas semanas do ano são conhecidas pelo tétris de jantares, sejam planos entre amigos, colegas ou familiares. Uma azáfama. Multiplicam-se também os sorteios de amigo secreto, o que significa que está a chegar a altura de pensar no que vai dar ao comparsa que lhe calhou na rifa. Comece a riscar nomes da lista com estas ideias de presentes para o amigo secreto – há umas sugestões mais parvas do que outras, mas todas com utilidade, por muito mínima que seja, e a pensar em todos os orçamentos.

Ler mais

Rápido e erudito: 13 livros para oferecer no Natal

  • Compras
Rápido e erudito: 13 livros para oferecer no Natal
Rápido e erudito: 13 livros para oferecer no Natal
DR

Os livros são uma forma clássica de safar prendas de Natal: rápida, relativamente barata e inerentemente erudita. Mas nesta altura de fartura editorial é difícil separar o trigo do joio. Damos uma ajuda, para não sucumbir a cantos de sereia nem ter de escolher à pressa pela capa ou pela cor da lombada. As novidades a ter debaixo de olho vão da ficção à não-ficção, do ensaio às memórias, com diversos carimbos no passaporte. Os livros para oferecer no Natal de que anda à procura estão aqui. Pode embrulhar qualquer um destes e pôr no sapatinho. À confiança.

Ler mais
Publicidade

Quinze coffrets para oferecer este Natal

  • Compras
Quinze coffrets para oferecer este Natal
Quinze coffrets para oferecer este Natal
DR

Chega a época festiva e as marcas de beleza e cosmética (mas não só) juntam os seus ex-líbris em bonitas caixas de colecção e a preços mais acessíveis – com produtos em tamanho de viagem, tamanho real ou embalagens de edição limitada para guardar depois. Os coffrets (ou kits) são um dos presentes mais procurados nesta época e uma forma de experimentar novos produtos a preços mais convidativos (e acabar a reutilizar as caixas para guardar de tudo um pouco, dos produtos de beleza às bolachinhas caseiras e chás). Estes têm de tudo: dos perfumes especiais aos cremes com cheirinho, sabonetes ou batons com cores a condizer com os frascos. Faça um bom negócio e escolha quais os coffrets para oferecer este Natal

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.