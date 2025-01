Clássicos de sempre e espaços que ainda cheiram a novo. Padarias, gelatarias, um café italiano e até um restaurante de choco frito. Mas há muito mais que comida. Com este roteiro, vai querer estacionar num bairro onde o estacionamento continua tramado e descobrir como se está bem no campo – entre montras que arrancam suspiros e despertam vontade de abrir os cordões à bolsa, cafés que alimentam a vida das famílias que ali têm morada, o Mignon com várias televisões para ver os vários desportos e o mercado, com gin ao pontapé, feito com cuidado e ao seu gosto.