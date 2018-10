Cinco ideias para aproveitar já o Outono

O ciclo de concertos gratuitos Arena Live 2018 arranca a 29 de Outubro, pelas 22.00, e continua até ao fim do ano no Arena Lounge do Casino Lisboa. Os Xutos & Pontapés vão ser os primeiros a subir ao palco. Segue-se, a 5 de Novembro, o escritor de canções Sérgio Godinho, que este ano lançou o álbum Nação Valente. E leva convidados, ainda por anunciar. O mês continua com Carolina Deslandes, no dia 12, Os Azeitonas, a 19, e C4 Pedro, dia 26. A soul dos HMB ouve-se a 3 de Dezembro, enquanto os Linda Martini interpretam o disco homónimo deste ano no décimo dia do mês. A 17 é a vez do rapper Papillon mostrar o que vale. No dia de Natal, uma terça-feira, actua o Gospel Collective. Por fim, a 31 de Dezembro, os The Gift encerram este de ciclo de concertos gratuitos. E o ano.