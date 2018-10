Eco Market: saiba o que não pode perder neste mercado ecológico

Esqueça o blá, blá, blá habitual sobre teorias da vida saudável. No Eco Market pode sentar-se à volta da mesa no Espaço Palestras, pronto para tirar notas e para pôr as mãos na massa com os workshops. No sábado às 10.00, para acordar, comece o dia com uma sessão de explicação sobre a importância do yoga facial com Filipa Veiga, professora no Wanderlust, e ponha-o em prática no fim. Às 12.00, há um painel sobre práticas de vida sustentável com Ana Milhazes, do blogue Ana Go Slowly, seguido de uma sessão sobre zero waste para perceber como pode reaproveitar tudo lá em casa. Às 15.00, a anfitriã Cátia Curica explica como pode fazer cosmética natural a partir de produtos que guarda na sua despensa. No dia a seguir, domingo, Cátia volta à carga para uma palestra sobre óleos essenciais e aromaterapia, às 15.00. Mais tarde, às 17.00, siga as dicas da nutricionista Sara Pereira, que fala sobre a importância dos suplementos alimentares na dieta vegan. Na mesma onda, fique a saber que há alimentos e plantas que reforçam o sistema nervoso, com a blogger Mafalda Pinto Leite, às 18.00.