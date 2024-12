Há 30 anos que o futuro se joga hoje na PlayStation

Este artigo foi originalmente publicado na revista Time Out Lisboa, edição 671 — Outono 2024.

“Os jogos de vídeo eram encarados como brinquedos. E a Sony não era uma fábrica de brinquedos.” Shawn Layden, citado há cerca de um ano pelo IGN, conta que era esta a mentalidade que imperava na multinacional japonesa antes do lançamento da primeira PlayStation, em 1994. Layden sabe do que fala. Durante mais três décadas, desempenhou os mais altos cargos na Sony Computer Entertainment e esteve directamente envolvido no lançamento de todas as consolas PlayStation até meter os papéis para a reforma, em 2019. Mas não era só na Sony que se pensava assim. Sem ele e sem sucessivas gerações de PlayStations, quem sabe se os videojogos não seriam ainda uma brincadeira de crianças.

O lançamento do modelo original, há três décadas, poucos anos depois de uma parceria entre a Sony e Nintendo se ter desintegrado, foi uma aposta arriscada. A Sega e a Nintendo dominavam o mercado das consolas no Japão e no resto do mundo, e as tímidas incursões no sector por outras marcas de produtos electrónicos, como a Panasonic ou a NEC, tinham falhado redondamente. Ken Kutaragi, o pai da PlayStation, não se deixou demover por estes fracassos. O lançamento no Japão, a 3 de Dezembro de 1994, ultrapassou todas as expectativas. E o lançamento no Ocidente, ao longo do ano seguinte, correu ainda melhor. Em 1996, na Europa e nos EUA, por cada Sega Saturn que era comprada, a Sony vendia duas consolas. A Nintendo 64, lançada nesse ano, também não conseguiu competir.

Parte do sucesso da PlayStation deveu-se às arrojadas campanhas publicitárias – que chegaram a ser realizadas, na viragem do século, por visionários como David Lynch ou Chris Cunningham – e a uma série de parcerias que desde o início apelaram a um público mais velho e mudaram a maneira como os videojogos eram vistos. Mas também à liberdade e ao apoio que a Sony dava aos pequenos e grandes estúdios, que começaram a desenvolver experiências mais imersivas e ambiciosas, com histórias complexas e temáticas variadas, apelando a diferentes faixas etárias e aumentando o número de potenciais consumidores.

Desde 1994, o número de jogadores – de PlayStation, e não só – nunca parou de aumentar. Cresceu com a PlayStation 2, até hoje a consola mais vendida da história; continuou a subir nos anos da PlayStation 3, em acesa competição com a Xbox 360 da Microsoft; e ao longo dos últimos anos, com a PlayStation 4 e a PlayStation 5 a dominarem de longe o sector. Para celebrar o sucesso da marca, a Sony tem promovido uma série de iniciativas online, incluindo a comercialização de edições limitadas (nos tons cinza da primeira PlayStation) da actual gama de consolas e acessórios. Ou seja, da PlayStation 5, do PlayStation Portal, dos comandos DualSense e DualSense Edge. E da mais recente PlayStation 5 Pro.