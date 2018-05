José Filipe Rebelo Pinto: “O Out Jazz dá a conhecer Lisboa através da música”

O Somersby Out Jazz arranca já este fim-de-semana, com edições especiais durante os sábados de Maio no Parque da Bela Vista.

Passaram 12 anos, e o Out Jazz continua a fazer dos domingos dias santos ao levar a música e o convívio aos jardins e parques da cidade – Maio começa no Jardim da Torre de Belém, seguindo-se Junho no Keil do Amaral, em Monsanto, Julho no Parque Eduardo VII, Agosto no Jardim da Estrela e Setembro no Jardim do Campo Grande.

Falámos com José Filipe Rebelo Pinto, o fundador do evento, que continua, ano após ano, a dar pretextos para passar as tardes domingueiras ao sol, espojados na relva, com música e refrescos (sem palhinhas, atenção).