Lisboa

Subscrever

Lisboa

Gustavo Ribeiro
Mariana Valle Lima | Gustavo Ribeiro
Mariana Valle Lima

Os melhores sítios para andar de skate em Lisboa e arredores

De Lisboa à Moita, passando por Sintra, não faltam parques e lugares não-oficiais para treinar o equilíbrio sobre tábua e rodas.

Rute Barbedo
Escrito por Rute Barbedo
Jornalista
Escrito por: Renata Lima Lobo
Publicidade

Foi entre os anos de 1940 e 1950 que os californianos começaram a imaginar uma forma de surfar em terra firme. No início, improvisaram pranchas com rodas, até que, em 1959, a empresa Roller Derby lançou-se na produção em massa e o skateboarding explodiu. Em Portugal, deslizar na rua ganhou ritmo apenas depois do 25 de Abril, com o primeiro campeonato nacional de skate a acontecer em 1979 e o primeiro parque de skate a construir-se na Quinta da Balaia, em Albufeira, sete anos depois. Na Área Metropolitana de Lisboa, a coisa também pegou. Até hoje. Em Lisboa, na Margem Sul e na Linha de Sintra, continuam a construir-se, a renovar-se e a usar rampas, bowls e corrimões, pensadas para novatos, experientes e audazes. 

Recomendado: Saiba quais são as melhores coisas radicais para fazer em Lisboa

Sítios para andar de skate ou patins

1. Skatepark de Campolide

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Skatepark de Campolide
Skatepark de Campolide
© Mariana Valle Lima

Fica debaixo de um dos viadutos da CRIL, junto ao Bairro da Liberdade, e é composto por duas zonas interligadas: uma de street skate e outra de rampa. Tem também uma box em extensão e duas hips para as manobras aéreas. Na zona de street, há obstáculos como escadas, muretes de deslize, lombas, corrimãos, gaps e pequenas rampas, para se saltar e deslizar entre elas. "Já passei aqui dias e dias seguidos a treinar para campeonatos. Sempre que volto, é especial", disse à Time Out sobre este spot o atleta olímpico Gustavo Ribeiro, em 2022.

Ler mais

2. Odivelas Skatepark

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Odivelas Skatepark
Odivelas Skatepark
Câmara Municipal de Odivelas

Mais conhecido como Skatepark da Torre, fica junto à Piscina Municipal de Odivelas e é um dos mais antigos do país. Antigo não quer dizer velho, no entanto, já que este parque foi reonovado em 2020. Além de melhorias técnicas nos obstáculos e nas inclinações, ganhou novos muretes, corrimões e curvas. 

Ler mais
Publicidade

3. Skatepark do Calhariz de Benfica

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Skatepark do Calhariz de Benfica
Skatepark do Calhariz de Benfica
DR via JFB

Inaugurado em 2025, o parque do Calhariz Velho foi um projecto eleito pelos jovens de Benfica, através do Orçamento Participativo Jovem 2023. O espaço baldio debaixo de um viaduto tornou-se, então, num ponto de encontro para quem gosta de skates, patins em linha ou BMX. O parque tem várias zonas técnicas de skate de rua, com escadas, muretes e corrimões. A área dedicada à rampa tem um quarter-pipe e há também curbs e muretes de deslize para os mais audazes. Nas proximidades, não faltam restaurantes para matar a fome, mas também a Residência Universitária do Calhariz, onde acontecem eventos culturais e onde há uma vending machine, para quem se esquece de levar a garrafa de água.

Ler mais

4. Skatepark do Vale da Ameixoeira

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Skatepark do Vale da Ameixoeira
Skatepark do Vale da Ameixoeira
matrenophoto

Nasceu em 2017, junto à Piscina Municipal de Santa Clara, num lugar desafogado com vista para o pôr-do-sol e para o fim de Lisboa. Apesar de não haver metro "à porta" (só autocarros), Skatepark do Vale da Ameixoeira destaca-se por ser um lugar longe da confusão, onde dá gosto testar manobras tanto nas zonas de street como na rampa em V ou no hip para saltos. Tem também um percurso a descer com vários obstáculos e uma "praça principal" com escadas, muretes de deslize, lombas, corrimões e gaps.

Ler mais
Publicidade

5. Skatepark e Pumptrack da Expo

  • Coisas para fazer
  • Parque das Nações
Skatepark e Pumptrack da Expo
Skatepark e Pumptrack da Expo
Fotografia: Diogo Branco

Emblemático pela localização  junto ao Tejo e à Ponte Vasco da Gama , este parque para skates e patins é tão popular que até tem direito a um grupo de fãs no Facebook. A dois minutos, vem o bónus: uma das melhores pumptracks da região, isto é, uma pista com lombas e curvas, boa para treinar saltos e velocidade, sobretudo para as BMX, mas também para skaters desenfreados.

Ler mais

6. Skatepark de Monsanto

  • Coisas para fazer
  • Benfica/Monsanto
Skatepark de Monsanto
Skatepark de Monsanto
©Manuel Manso

Está a ver um campo de futebol? Agora imagine... 900. Todos juntinhos. É mais ou menos essa a dimensão do Parque Florestal de Monsanto, também conhecido como o pulmão de Lisboa. No meio da floresta também se pode andar sobre rodas, mas calma: há um skatepark pelo meio, remodelado em 2018 e com muita sombra. Numa das zonas, há uma bowl, uma rampa com variação de alturas, várias linhas de rodagem, hips e extensões. A outra é mais para o pessoal do street skate e divide-se em duas plataformas com diferentes alturas e graus de dificuldade. O parque fica junto à Estrada de Montes Claros, a dois passos do Parque de Merendas da Alameda Keil do Amaral.

Ler mais
Publicidade

7. Parque Urbano do Vale de Chelas

  • Atracções
  • Parques e jardins
  • Marvila
Parque Urbano do Vale de Chelas
Parque Urbano do Vale de Chelas
Fotografia: Melissa Vieira

Estende-se ao longo das freguesias de Marvila e do Areeiro com os seus 13 hectares onde entram o skatepark, um percurso pedonal, parque infantil e parque hortícola. A zona dos skaters tem de tudo, desde rampas onde iniciantes podem testar a velocidade até corrimões para os peritos do equilíbrio. Não falta espaço para praticar nem para estar ou fazer um piquenique.

Ler mais

8. Skatepark de Pedrouços

  • Coisas para fazer
  • Grande Lisboa
Skatepark de Pedrouços
Skatepark de Pedrouços
DR via JFB

Construído em 1996, é um dos primeiros parques de skate do país. Depois de requalificado, em 2025, tornou a acolher os skaters que veneram o old school, mas também os que estão a aprender. O espaço, com a clássica rampa ao centro, recebe skates, mas também BMX e patins em linha. Tem ainda lombas e outros obstáculos para treinar. 

Ler mais
Publicidade

9. Skate Park São Sebastião

  • Coisas para fazer
  • Eventos desportivos
  • Campolide
Skate Park São Sebastião
Skate Park São Sebastião
Fotografia: Duarte Drago

Entre o SAMS e a Reitoria da Universidade Nova de Lisboa esconde-se este skatepark, integrado no Corredor Verde de Lisboa. É composto por algumas estruturas em madeira, que o pessoal do graffiti não quis deixar imaculadas e, graças a uma ciclovia vizinha, dá para ir a deslizar nas calmas até lá.

Ler mais

Mais exercício ao ar livre em Lisboa

Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.