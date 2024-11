Ainda com o fim-de-semana por chegar, o Largo de São Mamede (entre o Rato e o Príncipe Real) recebe um magusto à antiga. A ideia é reviver as tradições de São Martinho em plena rua, de barraquinha em barraquinha, pelo que comida e bebida não vão faltar, desde o porco no espeto ao caldo verde, sem esquecer, claro, a castanha assada. Entre as 20.00 e as 22.00, há música ao vivo.

Largo de São Mamede (Lisboa). 7 Nov 19.00-23.00. Entrada livre