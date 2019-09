Semana da Greve Climática Global: ajudar o planeta em Lisboa

Na sequência das greves climáticas estudantis, que juntaram milhões de jovens por todo o mundo em Março e Maio deste ano, marcou-se uma Greve Climática Global para 27 de Setembro, por uma transição justa que garanta a neutralidade de carbono em Portugal até ao ano de 2030. Mas a luta pela justiça climática arranca ainda esta semana, a 20 de Setembro, com a estreia do CineClima, o primeiro ciclo de cinema em Portugal dedicado às alterações climáticas. Em paralelo, contam-se muitas outras actividades em Lisboa, desde uma oração pelo clima, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Largo do Rato, à leitura de poesia ecofeminista na associação cultural Crew Hassan. Se quer ajudar a salvar o planeta, aproveite este roteiro de coisas para fazer durante a Semana da Greve Climática, que conta com o apoio de inúmeras associações e ONG, como a 2degrees artivism, o Climáximo, a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável ou a Plantar uma Árvore.

