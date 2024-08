Sites para quem está aborrecido: inúteis, mas muito divertidos

Sim, é mesmo para procurar uma vaca invisível. O autor do jogo é o programador Michael Berman e a ideia é encontrar uma vaquinha numa tela branca, por onde tem de andar às voltas com o cursor. Para o ajudar, há uma voz que grita “cow, cow, cow” (vaca, vaca, vaca, em português). Se passar perto do animal, os gritos ficam mais altos, como acontece com o clássico jogo do “quente e frio”. Depois de encontrar a vaca, é aberta uma janela onde poderá optar por alterar a dificuldade do jogo (normal ou expert), reiniciar o jogo ou partilhar o seu resultado no Facebook. A ideia é competir com os amigos para ver quem encontrou o animal em menos tempo.