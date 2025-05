Há uniões que vale a pena celebrar. Falamos de parcerias criativas, que juntam marcas (portuguesas ou não), designers e artistas em torno da criação de algo novo, único e original. E encontramos de tudo um pouco quando nos debruçamos sobre as colaborações do momento – moda para todas as idades, objectos para a mesa e para a casa –, seja em lojas físicas ou no inesgotável online e com opções para todos os orçamentos. Prepare o carrinho de compras, ou a lista de desejos, porque cada uma destas colecções vale por duas.

