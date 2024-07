Repassar as vidas do poeta, as especulações, as hipóteses, para separar o provado do provável e do improvável. É esta a proposta de Carlos Maria Bobone, que procurou estudar, não só Camões, mas sobretudo a sua época. O objectivo foi, explica, olhar para a Lírica e para Os Lusíadas a partir de um ângulo muito mais amplo, que toca a política, a filosofia, o exame do carácter e a própria ideia de poesia.

> De Carlos Maria Bobone. Dom Quixote. 416 pp. 22,20€