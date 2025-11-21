As 11 melhores lojas de música em Lisboa

A Patch Point Lisboa é um paraíso para quem vive obcecado por sintetizadores e máquinas de som fora do comum. É mais do que uma loja: é um espaço de experimentação, residência artística e encontro entre músicos, criadores e curiosos. Aqui encontram-se marcas de culto como Ciat-Lonbarde, Bugbrand ou Serge Modular e um estúdio gratuito onde qualquer pessoa pode explorar instrumentos únicos.
Já sabe que lojas de discos de vinil tem de visitar em Lisboa. Mas se está a sentir a criatividade a palpitar-lhe no peito, precisa de saber onde pode comprar instrumentos musicais ou experimentar uns pratos, esta selecção de lojas de música em Lisboa vem mesmo a calhar. E ainda lhe dizemos onde encontrar sistemas de som de alta qualidade e material para concertos. Não se preocupe: estivemos a explorar a cidade e encontrámos os melhores sítios. Pelo caminho, pode pôr a música aos altos berros, só não se esqueça dos fones.
