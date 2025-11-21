Lisboa

Lisboa

Loja de música
DR | Loja de música
DR

As 11 melhores lojas de música em Lisboa

Nestas lojas, pode comprar tudo aquilo que precisa para começar uma banda.

Raquel Dias da SilvaHugo Geada
Já sabe que lojas de discos de vinil tem de visitar em Lisboa. Mas se está a sentir a criatividade a palpitar-lhe no peito, precisa de saber onde pode comprar instrumentos musicais ou experimentar uns pratos, esta selecção de lojas de música em Lisboa vem mesmo a calhar. E ainda lhe dizemos onde encontrar sistemas de som de alta qualidade e material para concertos. Não se preocupe: estivemos a explorar a cidade e encontrámos os melhores sítios. Pelo caminho, pode pôr a música aos altos berros, só não se esqueça dos fones.

Lojas de música em Lisboa

Patch Point

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • São Vicente 
DR

A Patch Point Lisboa é um paraíso para quem vive obcecado por sintetizadores e máquinas de som fora do comum. É mais do que uma loja: é um espaço de experimentação, residência artística e encontro entre músicos, criadores e curiosos. Aqui encontram-se marcas de culto como Ciat-Lonbarde, Bugbrand ou Serge Modular e um estúdio gratuito onde qualquer pessoa pode explorar instrumentos únicos. 

Ler mais

Mr. Jack Guitars n' Stuff

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • Sete Rios/Praça de Espanha
Mr. Jack Guitars n' Stuff

A Mr. Jack é um espaço feito por e para guitarristas. Aberta em 2012, em Benfica, oferece guitarras, baixos, amplificadores e pedais das melhores marcas, com aconselhamento técnico e atendimento próximo. É paragem obrigatória para músicos que procuram qualidade, conhecimento e paixão pelas seis cordas, ou então só para admirar as diferentes cores de modelos como a Jazzmaster ou uma Les Paul.

Ler mais
Marshall

  • Compras
  • Música e entretenimento
  • Marvila
© Arlei Lima

Dos grandes palcos e estúdios do mundo para Marvila, a Marshall tem um espaço reservado logo à entrada. Um espaço único que os representantes em Portugal quiseram que fosse aqui, num velho armazém, onde as paredes descascadas e o chão em bruto remetem para as origens da marca, nas garagens londrinas dos anos 60. Aqui encontra tudo o que este universo já inclui – amplificadores profissionais, colunas para casa, auscultadores, merchandising e uma pequena selecção de discos de vinil.

Ler mais

Music Factory

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • Grande Lisboa
Fotografia: Lx Factory

Situada em Carnaxide, abriu as portas em 2005 e é provavelmente uma das maiores lojas de instrumentos musicais e áudio profissional do país. Um conceito inspirado em exemplos internacionais e adaptado ao mercado português. Conclusão: antes de se decidir entre uma guitarra ou um baixo, terá tempo até para experimentar pianos e baterias. Se por acaso é DJ ou tem uma prima que é, também há material para si, incluindo um controlador Roland DJ-202.

Ler mais
Imacustica

  • Compras
  • Música e entretenimento
  • Alvalade
DR

Referência nacional em alta fidelidade, a Imacustica Lisboa dedica-se aos sistemas de som e cinema em casa, pensados para quem procura a reprodução mais fiel possível da música, com marcas de topo e acessórios que optimizam cada detalhe do áudio. É o destino certo para audiófilos e amantes do som perfeito. Além de loja, também organiza listening parties nas manhãs de sábado onde pode ouvir clássicos como A Night at the Opera dos Queen.

Ler mais

Musifex

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • Grande Lisboa
Musifex

Fundada em 1985 em Loures como escola de música, a Musifex centra-se hoje na comercialização de instrumentos musicais, áudio, vídeo e iluminação profissionais. Situada na Póvoa de Santo Adrião, inclui também serviço de assistência técnica multimarca. Com uma equipa experiente, oferece guitarras, baixos, baterias, teclados, equipamento de estúdio e acessórios, garantindo preços justos, apoio técnico e serviço pós-venda dedicado a músicos e escolas.

Ler mais
Headstock

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • Avenida da Liberdade/Príncipe Real
Fotografia: Headstock

Para além de vender guitarras novas ou em segunda-mão, também conta com todos os acessórios por que suspira uma estrela de rock, desde amplificadores a vários pedais, dos que distorcem o som aos que permitem ouvir o reverb. Se precisa de um serviço de um luthier, a Headstock tem profissionais de construção e reparo de instrumentos de cordas, com caixa de ressonância.

Ler mais

Euromúsica

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • Avenidas Novas
Euromúsica

Considerada uma referência no comércio de instrumentos musicais e áudio profissional em Lisboa e fundada em 1987, a Euromúsica vende pianos, teclados, guitarras, microfones e equipamento de áudio, com atenção especial à qualidade e ao preço. Voltada tanto para músicos amadores mas também para os profissionais, a loja combina tradição, serviço especializado e compromisso com a música em todos os seus detalhes.

Ler mais
Salão Musical de Lisboa

  • Compras
  • Chiado
Salão Musical de Lisboa

Este salão musical já existe desde 1958. Nasceu como oficina de reparação e fabrico de instrumentos musicais de sopro, consagrando-se referência na assistência técnica a muitos músicos de bandas civis e militares. Actualmente, também vende instrumentos de cordas, edições musicais, desde livros a miniaturas, e até acessórios, incluindo cadernos e papel pautado. E faz parte do programa Lojas com História desde 2019.

Ler mais

BimotorDJ

  • Compras
  • Instrumentos musicais
  • Areeiro/Alameda
BiMotorDJ

Presente em Portugal desde 1985, a BimotorDJ é uma referência para profissionais de DJ, som, iluminação e vídeo. Tem leitores de vinil e controladores, sistemas de som e estúdios completos, com marcas nacionais e internacionais. Com envio rápido, garantia e décadas de experiência, é destino obrigatório para quem trabalha ou se interessa pelo espetáculo profissional.

Ler mais
Paco Instrumentos Musicais

  • Música
  • Cascais
© Francisco Romão Pereira

Desde os 18 anos que Pedro Moura se dedica à venda de instrumentos musicais. Originalmente, o negócio era do pai, Francisco mais conhecido por Paco, por ser espanhol. A partir do final dos anos 60 e início dos 70, os instrumentos musicais começaram a ganhar vida própri. Hoje, Pedro gere dois espaços, quase colados um ao outro, junto da estação de comboios da Parede, poucos minutos a pé do sítio original da loja do pai. Ali vende vários tipos de guitarras, baixos, teclados, pianos ou baterias, além de equipamentos de som e gravação. Num dos espaços, acolhe também aulas particulares, que são dadas por músicos especializados.

Ler mais

Mais música em Lisboa

