Perdemos a cabeça e escolhemos 12 presentes de Natal até 250 euros

Este Natal não é para todos, mas bem que podia. Tem dinheiro para gastar? Nós temos a inspiração.

Mauro Gonçalves
Escrito por Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
Se a falta de liquidez não lhe diz nada e, por outro lado, escasseiam as ideias para presentes de Natal, veio parar ao sítio certo. Até porque um orçamento natalício deste calibre só pode resultar em prendas inesquecíveis, a começar por estas 12 sugestões que juntámos numa única lista que, verdade seja dita, já roça o luxo. Jóias, marcas de moda e designers de renome, acessórios, arte e até utensílios de cozinha — a lista é suficientemente diversa para agradar a vários perfis. Tome nota e lembre-se: seja generoso. Pode ser que também sejam consigo.

Recomendado: Este Natal, ofereça uma peça de arte

Presentes de Natal até 250 euros

Botões de punho em prata personalizáveis, Leitão & Irmão

Preço: 190€

Mesa com coluna integrada, Create

Preço: 149,95€

Mala em tecido, Bimba y Lola

Preço: 175€

Casaco reversível, Desigual

Preço: 199€

Perfume Thé Matcha 26, Le Labo

Preço: 209€

Paleta de base e blush em creme, Make Up For Ever

Preço: 86€

Botins em pele, Camper

Preço: 190€

Brincos, Monies

Preço: 240€

Print 'Teoria da Liberdade', de MaisMenos

Preço: 150€

Livro 'Annie Leibovitz', Taschen

Preço: 125€

Camisola de lã, Sandro

Preço: 245€

Fritadeira de ar quente, Philips

Preço: 199,99€

