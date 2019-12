A nova vida do histórico Casa Pia

É rica a história fora das quatro linhas. Um clube que foi fundado e composto por glórias do futebol que passaram por outros grandes símbolos do futebol nacional. Mas a sua génese, e a qualidade dos seus primeiros atletas, estava umbilicalmente ligada à casa-mãe, a Casa Pia de Lisboa, fundada pelo Intendente Pina Manique em finais do século XVIII. Passado um século da sua fundação, e já transferida do Castelo de São Jorge para o Mosteiro dos Jerónimos, foi aí que nasceu o ensino da ginástica para os programas escolares: o primeiro ginásio, ao ar livre, foi instalado em 1834 nas traseiras do mosteiro, onde hoje está localizada a biblioteca do Museu da Marinha.

A ginástica serviu bem a condição física dos jogadores que iam dando chutos na bola, com a criação de uma primeira equipa escolar de futebol da Casa Pia em 1893. Responsabilidade dos alunos Januário Barreto e Bruno do Carmo, que levaram para a instituição o jogo da bola. A primeira partida foi realizada no ano seguinte no Campo das Salésias contra o Académico Football Club (0-0). A alcunha “os gansos” é, aliás, anterior à formação do Casa Pia Atlético Clube: um epíteto atribuído pelos lisboetas que por esta altura os viam a marchar em Belém, de farda e boné, hirtos que nem gansos. Em 1898, o grupo escolar de futebol (na imagem) venceu os então “mestres ingleses” do Carcavelos Club por 2-0, a primeira vitória registada de uma equipa portuguesa sobre uma equipa estrangeira, mais conhecedora dos cantos dos relvados. A paixão pela modalidade e a perícia dos atletas chegou a ser sublinhada por jornais e revistas, como a Ilustração Portuguesa, que em1913 publica um texto em que se lê: “As associações de foot-ball, os clubs, depressa se formaram entre nós, tendo sido um dos mais distintos o que se organizou na Casa Pia de Lisboa e cujos membros tiveram bem justa fama.”

Foi já em 1920, no primeiro número da revista Football, criada por casapianos, que se concretiza em público a ideia da fundação de um clube desportivo composto apenas por ex-alunos da Casa Pia de Lisboa. Nesse mesmo ano, a 3 de Julho, nasce a Associação Pós-Escolar, o Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano, por um grupo de gansos entre os quais se contavam o jornalista Ricardo Ornelas, o escritor David Ferreira, o primeiro nadador olímpico português, Mário da Silva Marques, e António Pinho, internacional de futebol pelo Casa Pia e pelas águias; a liderar a equipa, Cândido de Oliveira, futuro seleccionador nacional e jogador do Sport Lisboa e Benfica. O primeiro troféu do clube em futebol chega logo em Outubro, num dérbi frente ao Benfica: a vitória por 2-1 garante ao Casa Pia o Bronze Herculano dos Santos. O primeiro título acontece em Novembro com a conquista da Taça Associação. Este foi um ano em cheio, marcado também pelo primeiro desafio frente ao Futebol Clube do Porto no Campo da Palhavã, com um empate a 3-3. Vamos ver como corre nesta quinta-feira no renovado Estádio Pina Manique, num jogo para a fase de grupos da Taça da Liga às 20.15.