As estreias de cinema para ver em Fevereiro, de ‘Sing Sing’ a ‘Bridget Jones: Louca por Ele’

Com os Óscares no horizonte, o apetite pela sala de cinema aumenta sempre. Para alimentar essa vontade de consumo cinéfilo, damos-lhe as principais estreias de filmes para ver em Fevereiro. Escolhemos dez. E três chegam a Portugal com nomeações aos Óscares a acompanhar. O destaque vai para Sing Sing, inspirado numa experiência real no programa Reabilitação Através das Artes da prisão nova-iorquina que dá o nome ao filme, e que está nomeado aos Óscares nas categorias de Música Original, Actor Principal e Argumento Adaptado. Em Fevereiro, também será possível ver no grande ecrã os filmes A Rapariga da Agulha, produção dinamarquesa nomeada a Melhor Filme Internacional; e Atentado de 5 de Setembro, nomeado ao Óscar de Argumento Original. O mês é pequeno, mas tem grandes estreias com direito a Bridget Jones: Louca por Ele, o quarto e último filme da saga.

