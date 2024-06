Autor de títulos de referência do cinema sul-coreano como História de Duas Irmãs e Eu Vi o Diabo, Kim Jee-Won assina agora um filme passado nos anos 70, sobre um realizador obcecado por voltar a rodar o final de um filme que já está completamente pronto, chamado Cobweb. Mas ele vai ter que lidar com o caos no set, as queixas dos actores e dos produtores, e ainda com a interferência dos censores.

Estreia a 13 de Junho