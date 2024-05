As estreias de cinema para ver em Maio, de ‘Furiosa: Uma Saga Mad Max’ a ‘IF: Amigos Imaginários’

Há sagas que parecem não ter fim e há duas estreias este mês que regressam a universos conhecidos da sétima arte. Falamos de O Reino do Planeta dos Macacos, novo filme do reboot da franquia iniciado em 2011; e de Furiosa: Uma Saga Mad Max, prequela do filme de 2015 com Charlize Theron. Mas há outros filmes em cartaz que queremos ver. Desde logo, IF: Amigos Imaginários, que pega numa velha temática (ver Drop Dead Fred, de 1991) com Ryan Reynolds no elenco; ou O Clube dos Milagres, que reúne Maggie Smith, Laura Linney e Kathy Bates no papel de três amigas entradotas que vivem uma aventura à boleia de um concurso de talentos. Estas são as estreias de cinema para ver em Maio.

