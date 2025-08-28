Lisboa

Subscrever
Procurar

Lisboa

One Battle After Another
DR | One Battle After Another
DR

As estreias de cinema para ver em Setembro, de ‘Downton Abbey’ a ‘Batalha Atrás de Batalha’

A rentrée não é necessariamente forte nos cinemas. Mas a ideia de voltar às salas volta a tornar-se apelativa. Estes são os filmes que queremos ver em Setembro.

Escrito por Eurico de Barros
Publicidade

Setembro traz às salas portuguesas um alinhamento de estreias onde cabem regressos esperados, adaptações literárias e retratos biográficos. Entre os destaques está o capítulo final de Downton Abbey. Já em Hollywood, Paul Thomas Anderson assina o seu filme mais caro até à data, Batalha Atrás de Batalha, com Leonardo DiCaprio à frente de um elenco de luxo e uma história inspirada num livro de Thomas Pynchon. Pelo meio, há espaço para thrillers psicológicos, documentários urgentes, histórias reais e até Nicolas Cage a declarar guerra a uma praia australiana. Estas são as estreias de cinema para ver em Setembro.

Recomendado: As estreias de cinema a não perder nos próximos meses

As estreias de cinema em Setembro

Éden

Entre as duas guerras mundiais, um filósofo alemão vai instalar-se numa remota ilha das Galápagos com a sua discípula e amante. Esta busca por um novo modelo de sociedade inspira um ex-soldado a juntar-se ao casal com a sua família, embora não sejam muito bem recebidos, por não saberem viver da terra. Algum tempo depois, chega à ilha uma autoproclamada aristocrata, acompanhada por um grupo de homens, e que ali quer erguer um hotel de luxo. Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney e Ana de Armas interpretam este novo filme de Ron Howard.

Estreia a 4 de Setembro

Amante de Gatos

Um thriller psicológico sobre Margot (Emilia Jones) que estuda antropologia na universidade e conhece Robert (Nicholas Braun), um homem mais velho, começando a namoriscar com ele por telemóvel. Quando se encontram, têm dificuldade em recriar a química na vida real, e a noite acaba em sexo, que os dois interpretam de forma diferente. A rapariga termina a relação por mensagem de texto, mas após uma reacção respeitosa e compreensiva, Robert envia-lhe várias mensagens pouco apropriadas, terminando com um insulto chocante. E Margot começa a ficar com medo. Um filme de Susanna Fogel. 

Estreia a 4 de Setembro

Publicidade

A Mulher que Morreu de Pé

Documentário, ficção biográfica, ensaio poético, tudo isto pode servir para definir este novo trabalho de Rosa Coutinho Cabral, que se fixa na figura de Natália Correia. A Mulher que Morreu de Pé passa-se em lugares habitados antes pela autora, como o Botequim ou o Hotel Britania, entre outros, e os participantes, entre actores e figuras públicas, de Lídia Franco a António Dacosta, ajudam-nos a conhecer os mitos, os fantasmas e as dores nascidos na vida e na obra desta figura da literatura, cultura e política portuguesa.

Estreia a 11 de Setembro

Downton Abbey: Grand Finale

Escrito, como sempre, por Julian Fellowes, este filme deverá ser o derradeiro dos feitos após o colossal sucesso internacional da série homónima criada por aquele, sendo também o primeiro sem Maggie Smith, cuja personagem morreu no anterior, Downton Abbey: A Nova Era (2022). Agora, Mary vê-se envolvida num escândalo público e a família enfrenta problemas financeiros na propriedade. Com a ameaça de desgraça social a pairar, os Crawley são forçados a abraçar a mudança, com a geração seguinte a liderar Downton Abbey para o futuro. Simon Curtis realiza.

Estreia a 11 de Setembro

Publicidade

O Surfista

Um homem conhecido apenas por O Surfista (Nicolas Cage) regressa à idílica praia da sua infância, junto à cidade à beira-mar na Austrália em que nasceu. O surfista veio dos EUA, onde viveu durante muitos anos e construiu a sua vida, e após ser humilhado frente ao filho adolescente por um agressivo grupo de surfistas locais que reivindica a propriedade daquela praia, decide lá permanecer e declarar guerra àqueles que agora a controlam, bem como a toda a baía. Mas o conflito agrava-se e a situação acaba por ficar fora de controlo. O filme é realizado por Lorcan Finnegan.

Estreia a 11 de Setembro

The Long Walk – O Desafio

Adaptação de um livro de Stephen King escrito sob o pseudónimo de Richard Bachman, e assinado por Francis Lawrence, o realizador de Constantine (2005). Nos EUA, num futuro próximo e totalitário, 100 jovens inscrevem-se no concurso anual conhecido como The Long Walk, em que não podem parar de andar e têm que manter uma certa velocidade. Quem receber três avisos numa hora é abatido a tiro. O vencedor recebe o que quiser para o resto da vida. Interpretações de Mark Hamill, Charlie Plummer, Judy Greer, Josh Hamilton e Cooper Hoffman.

Estreia a 11 de Setembro

Publicidade

Honey Don’t!

Segunda longa-metragem de ficção a solo de Ethan Coen, após Bonecas em Fuga (2024), Honey Don’t! é uma comédia policial em tons negros e volta a ter Margaret Qualley no papel principal, o de Honey Donahue, uma investigadora privada que viva numa cidadezinha dos EUA. Ela vai investigar uma série de mortes associadas a uma misteriosa igreja local, e perceber que se meteu num perigoso vespeiro. Aubrey Plaza e Chris Evans constam também do elenco da fita, cujo argumento Ethan Coen escreveu em parceria com Tricia Cooke.

Estreia a 18 de Setembro

Com a Alma na Mão, Caminha

A realizadora Sepideh Farsi conheceu a fotojornalista Fatma Hassuna através de um amigo palestiniano. Fatma tornou-se nos olhos de Farsi em Gaza, enquanto documentava a guerra; e a cineasta transformou-se no laço entre aquela e o resto do mundo, desde a sua “prisão” de Gaza. Esta ligação durou mais de 200 dias, e as conversas e as imagens que trocaram deram origem a este documentário. Fatma e a maior parte da sua família morreram num ataque israelita, a 16 de Abril passado, após ela receber a notícia que o filme tinha sido seleccionado para o Festival de Cannes.

Estreia a 18 de Setembro

Publicidade

Batalha Atrás de Batalha

Contando com um orçamento de 110 milhões de dólares, Batalha Atrás de Batalha, que tem Leonardo DiCaprio no papel principal, é o filme mais caro de Paul Thomas Anderson, que também assina o argumento, inspirado pelo livro Vineland, de Thomas Pynchon (em 2014, Anderson filmou outra obra deste autor, Vício Intrínseco). Contando também com Sean Penn, Benicio del Toro e Regina Hall no elenco, a fita centra-se num grupo de antigos radicais e hippies que se volta a juntar, para salvar a filha de um deles, após o reaparecimento de um velho inimigo.

Estreia a 25 de Setembro

Viúva Clicquot

Esta produção americana rodada em França conta a história da mulher que está por detrás do célebre champanhe Veuve Clicquot, com Haley Bennett no papel do título. O enredo começa quando Barbe Nicole tem 19 anos e acabou de se casar com François Clicquot, um produtor de vinho, que morre prematuramente, deixando a viúva à frente do negócio, e descreve depois como a viúva Clicquot conseguiu convencer o sogro a investir nele, e trabalhou incansavelmente para produzir um champanhe de excelência. Um filme de Thomas Napper, também com Tom Sturridge, Nicholas Farrell e Ben Miles.

Estreia a 25 de Setembro

Mais cinema

As 100 melhores comédias: os filmes mais hilariantes do cinema

  • Filmes
As 100 melhores comédias: os filmes mais hilariantes do cinema
As 100 melhores comédias: os filmes mais hilariantes do cinema
DR

A comédia é um género frequentemente ignorado pelos prémios e pela crítica. Mas produzir uma grande comédia, uma comédia intemporal, é uma das maiores conquistas no cinema. É uma forma de arte em grande parte dependente do contexto: aquilo que faz uma plateia chorar a rir em 2024 pode ser recebido mais tarde com olhares vazios – nem sequer é preciso passar meio século, como é muitas vezes o caso; bastam alguns anos de diferença.

Ler mais

Os 100 melhores filmes clássicos

  • Filmes
Os 100 melhores filmes clássicos
Os 100 melhores filmes clássicos

Comédias e westerns, policiais e melodramas, ficção científica e fantástico, sem esquecer o musical, há de tudo nesta lista preenchida com 100 dos melhores filmes clássicos. Nela encontramos obras de alguns dos melhores realizadores da história do cinema, como Buster Keaton, Fritz Lang, Ingmar Bergman, John Ford, Howard Hawks, Federico Fellini, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Luchino Visconti ou Martin Scorsese, entre muitos, muitos outros. Pode ser o início de uma colecção de grandes obras do cinema mundial em DVD ou Blu-ray. Ou ainda uma lista para orientação no YouTube, onde se encontram vários destes títulos em boas cópias. 

Ler mais
Publicidade

Os 100 melhores filmes de ficção científica de sempre

  • Filmes
Os 100 melhores filmes de ficção científica de sempre
Os 100 melhores filmes de ficção científica de sempre

O potencial cinematográfico (e não só) da ficção científica é quase infinito. É nestes filmes que os nossos maiores pesadelos podem tornar-se realidade e os nossos sonhos concretizar-se, ao mesmo tempo que é dito e posto em causa algo sobre o nosso presente. E o género sempre fez as delícias do público, desde o tempo dos efeitos especiais básicos e rudimentares dos filmes mudos ao excesso digital dos blockbusters contemporâneos. Hoje, no entanto, é a própria crítica quem aplaude e celebra muitos destes filmes, tal como acontece com os super-heróis e o terror. A pensar nisso, elegemos os 100 melhores filmes de ficção científica de sempre.

Ler mais

Os 100 melhores filmes de terror de sempre

  • Filmes
Os 100 melhores filmes de terror de sempre
Os 100 melhores filmes de terror de sempre
©DR

Escolher os melhores filmes de terror de todos os tempos é assustador, a todos os níveis. Sobretudo tendo em conta a atenção que o género tem recebido em anos recentes, à custa de obras como Foge ou Hereditário. Parece que, depois de anos nas margens, o cinema de terror está a passar por um momento de adulação crítica.

Ler mais
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.