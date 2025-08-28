As estreias de cinema para ver em Setembro, de ‘Downton Abbey’ a ‘Batalha Atrás de Batalha’

Éden
Entre as duas guerras mundiais, um filósofo alemão vai instalar-se numa remota ilha das Galápagos com a sua discípula e amante. Esta busca por um novo modelo de sociedade inspira um ex-soldado a juntar-se ao casal com a sua família, embora não sejam muito bem recebidos, por não saberem viver da terra. Algum tempo depois, chega à ilha uma autoproclamada aristocrata, acompanhada por um grupo de homens, e que ali quer erguer um hotel de luxo. Jude Law, Vanessa Kirby, Daniel Brühl, Sydney Sweeney e Ana de Armas interpretam este novo filme de Ron Howard.
Estreia a 4 de Setembro