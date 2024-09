Dennis Quaid personifica, neste filme biográfico, Ronald Reagan, cuja presidência marcou de forma indelével não só o seu país como o mundo inteiro, ao ter levado à queda do Muro de Berlim e do comunismo no Leste, bem como ao fim da Guerra Fria e da ameaça de uma guerra nuclear entre o Ocidente e a antiga União Soviética. Também com Penelope Ann Miller no papel de Nancy Reagan, Lesley-Anne Down, Jon Voight, Mena Suvari, Robert Davi e C. Thomas Howell. Sean McNamara realiza.

Estreia a 19 de Setembro