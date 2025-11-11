Os melhores 10 documentários para ver na HBO Max

É uma série documental fora da caixa, mas não deixa por isso de ser um dos melhores registos de como é viver em Nova Iorque e quem são os seus (estranhos) habitantes. Produzida por Nathan Fielder, nesta série, apesar do sentido de humor extremamente seco e desconfortável (como nos habituou noutras produções como Nathan For You ou The Rehearsal), John Wilson ensina a lidar com dilemas quotidianos – como fazer conversa de circunstância ou montar andaimes – através de tutoriais filmados nas ruas desta cidade de Nova Iorque. Mas o mais certo é que a ideia original descambe numa história completamente diferente e bizarra (mas sempre cativante). Uma carta de amor ao quotidiano e às cidades onde vivemos.