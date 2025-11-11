Lisboa

Os melhores 10 documentários para ver na HBO Max

Não faltam boas histórias para lá da ficção para ver em streaming. Estes são dez documentários que pode ver na HBO Max.

A plataforma de streaming que nos deu clássicos como The Sopranos ou The Wire tem, nos últimos anos, investido cada vez mais na produção de documentários – tanto no universo do true crime como na música, através da série Music Box. Com uma biblioteca cada vez mais diversa, na qual se cruzam histórias de fraude e poder, de coragem e decadência, de cultura pop e política, ou até mesmo uma carta de amor à cidade de Nova Iorque, estes são dez 10 melhores documentários que a HBO Max tem para lhe mostrar.

Recomendado: As 20 séries da HBO Max que tem de ver

Documentários para ver na HBO Max

How To With John Wilson

É uma série documental fora da caixa, mas não deixa por isso de ser um dos melhores registos de como é viver em Nova Iorque e quem são os seus (estranhos) habitantes. Produzida por Nathan Fielder, nesta série, apesar do sentido de humor extremamente seco e desconfortável (como nos habituou noutras produções como Nathan For You ou The Rehearsal), John Wilson ensina a lidar com dilemas quotidianos – como fazer conversa de circunstância ou montar andaimes – através de tutoriais filmados nas ruas desta cidade de Nova Iorque. Mas o mais certo é que a ideia original descambe numa história completamente diferente e bizarra (mas sempre cativante). Uma carta de amor ao quotidiano e às cidades onde vivemos.

The Jinx: The Life And Deaths of Robert Durst

Um documentário de seis partes que investiga a história do herdeiro imobiliário Robert Durst, suspeito do desaparecimento não resolvido da sua mulher em 1982, bem como dos assassinatos da amiga da família Susan Berman e da vizinha Morris Black. Tudo com uma extensa entrevista com o próprio Durst. 'The Jinx' resulta de quase uma década de pesquisa que expõe arquivos policiais, testemunhas-chave, cenas nunca vistas, gravações privadas em prisões e milhares de páginas de documentos anteriormente ocultos. 

Yacht Rock: A Dockumentary

Inserido na série de documentários Music Box, realizado por Garret Price, esta produção mergulha no universo do soft rock dos anos 70 – e na sua inesperada redescoberta nas últimas décadas – e no estilo musical que acabou por ficar conhecido por Yacht Rock. Com depoimentos de Michael McDonald, Steely Dan, Kenny Loggins, Toto, Christopher Cross e convidados como Questlove, Mac DeMarco ou Fred Armisen, é uma homenagem bem-humorada a um som que voltou a conquistar uma nova geração.

What's My Name: Muhammad Ali

What's My Name: Muhammad Ali leva-nos até à história de uma das mais icónicas figuras da história do desporto – e dos Estados Unidos –, Muhammad Ali. Campeão mundial de boxe, activista social inspirador, o homem que nasceu Cassius Clay é aqui descontruído e explicado através da sua própria voz, com acesso a material de arquivo nunca antes visto. 

Woodstock 99: Peace Love and Rage

Após o sucesso do Woodstock 94, os organizadores do lendário festival tentaram emular o espírito de 1969, mas acabaram por criar um dos momentos mais infames da história da música. Este documentário retrata o infame evento, que contou com grupos como Limp Bizkit ou Korn, e o caos que o marcou, desde a falta de água que levou à hospitalização de inúmeros fãs, as atitudes machistas, os relatos de violação e os motins que obrigaram as tropas do estado de Nova Iorque a intervir no local.

Who Killed Garrett Phillips?

Como em tantos outros exemplos de casos do sistema penal norte-americano, Who Killed Garrett Phillips? leva-nos numa viagem de culpa ou inocência no caso do assassinato de uma criança de 12 anos. O documentário examina e narra os anos seguintes ao assassinato de Garrett Phillips, e o julgamento subsequente do técnico de futebol da Universidade Clarkson, Oral "Nick" Hillary, padrasto da criança, que jura inocência, à medida que figuras dos dois lados da barricada vão juntando ou quebrando as pontas do caso.

537 Votes

Realizado por Billy Corben, este filme revisita o caos político da eleição presidencial norte-americana de 2000, decidida por apenas 537 votos na Florida. Com imagens de arquivo e entrevistas a jornalistas e estrategas, o filme desmonta os bastidores de um dos momentos mais polémicos da história política dos EUA.

The Pioneer

Esta série documental mostra a vida do político espanhol, magnata do futebol e do imobiliário Jesús Gil. Um homem curioso, extravagante, responsável por fazer de Marbella um ponto turistíco de grandes dimensões, por pegar no Atlético de Madrid e levantar o clube mas também por alguns negócios arriscados e falências. Um documentário que mostra altos e baixos, com a participação de vários membros da família, amigos e parceiros de negócio.

Wise Guy: David Chase and The Sopranos

Assinado por Alex Gibney, este documentário em duas partes é uma viagem íntima ao génio criativo por trás de Sopranos. Entre memórias, arquivos e entrevistas inéditas, desvenda como David Chase revolucionou a televisão e criou uma das séries mais influentes de sempre. Óptimo para matar saudades e descobrir um pouco mais sobre o grupo de mafiosos que se reunia no Bada Bing! e amava comer um bom ziti.

McMillions

Foi um escândalo marcante na década de 1990 quando chegou à imprensa mas, até lá, a história do Monopólio do McDonald's parecia apenas uma promoção sem grandes consequências. McMillions é um relato detalhado de um golpe que apanhou dezenas de pessoas pelo meio de um esquema financiado por milhões de dólares, contado pelos participantes do caso, incluindo os vencedores e os agentes do FBI envolvidos na investigação.

