Exterminador Implacável: não se pode mesmo exterminá-lo?

Foi em 1984 que tudo começou. James Cameron juntou o antigo Mister Músculo austríaco, Arnold Schwarzenegger, com Linda Hamilton e Michael Biehn. Ao primeiro entregou o papel que se tornou icónico na carreira do actor, o robô assassino T-800 (Modelo 101), enviado do futuro para matar a segunda, Sarah, antes desta dar à luz John Connor, o futuro dirigente da resistência. O mesmo que enviou para o passado o seu homem de confiança e experiente soldado na guerra da humanidade contra as máquinas comandadas pela inteligência artificial de Skynet, Kyle Reese, para proteger a futura mãe e, no processo, enrolar-se com Sarah e gerar…, pois, John Connor. Perante este intrincado argumento, Schwarzenegger, quer dizer, a sua personagem, surge como uma implacável máquina de despachar cidadãos, a qual, no entanto, não logra vencer a indomável mãe galinha de guerrilha em que Sarah se tornará, nem ultrapassar a implacável prensa industrial que o esmaga mesmo à beira do fim.