Filipe Duarte (1973-2020): cinco filmes indispensáveis com o actor Presença habitual no grande e no pequeno ecrã, Filipe Duarte morreu aos 46 anos. Eis cinco filmes indispensáveis com o actor português.

Falar de Filipe Duarte é falar de uma das figuras mais versáteis da televisão e do cinema nacionais. A morte do actor de 46 anos na madrugada desta sexta-feira, no Brasil, onde rodava a novela Amor de Mãe, deixou a indústria mais pobre. Mas o trabalho que desenvolveu – em filmes como Coisa Ruim, A Outra Margem, Variações ou nas séries A Febre do Ouro Negro, A Ferreirinha ou Equador, esta última a partir do bestseller de Miguel Sousa Tavares – vai perdurar no tempo e por boa razão. Com um sério cardápio de nomeações e prémios conquistados, com especial destaque para o de melhor actor no Festival de Cinema de Cartagena em 2008 por Entre os Dedos, melhor actor no Festival de Cinema de Montreal em 2007 por A Outra Margem e melhor actor secundário em 2019 por Variações nos prémios CinEuphoria, há uma obra que deve ser conhecida. E estes são cinco filmes indispensáveis com Filipe Duarte.

