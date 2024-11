LGBT+: filmes e séries para ver este Natal

No catálogo de filmes LGBT+ da Netflix, Quando a Neve Cai (Let It Snow), de 2019, passa-se na véspera de Natal, quando uma tempestade de neve atinge também as amizades, os relacionamentos e o futuro dos finalistas do liceu de uma pequena cidade. Uma comédia romântica para reunir a família em frente à televisão, com um extra: uma história de amor entre duas mulheres, Dorrie (Liv Hewson), empregada de mesa, e Kerry (Anna Akana), uma bailarina. O filme baseia-se no bestseller com o mesmo nome de Maureen Johnson, John Green e Lauren Myracle, apesar de no original a história lésbica não ser incluída.

Onde ver: Netflix