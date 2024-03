Fanny Ardant, John Cleese, Mickey Rourke e Joaquim de Almeida constam do elenco desta nova realização de Roman Polanski. O Hotel Palace é uma comédia negra e satírica ambientado num luxuoso hotel de montanha suíço, na véspera de Ano Novo de 1999, e onde as vidas dos empregados do estabelecimento e as de vários dos hóspedes se entrelaçam, dando origem a um conjunto de situações inesperadas e sobretudo inusitadas.

Estreia a 4 de Abril