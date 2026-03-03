Marlon Brando (1973)
Marlon Brando não foi o primeiro a baldar-se à entrega dos Óscares (essa ousadia pertence a George C. Scott, em 1970, quando ganhou o Óscar de Melhor Actor pelo seu papel em Patton), mas o Melhor Actor de 1973 (por O Padrinho, de Francis Ford Coppola) fez a coisa com mais estilo. Brando, decidido a protestar contra o tratamento dos índios americanos pela indústria do cinema, enviou em sua vez a activista apache Sacheen Littlefeather para explicar os motivos. Não foi bem recebida, e quase a expulsaram do palco, tendo de acabar de ler o discurso na área de imprensa. Mas nunca ninguém esqueceu.