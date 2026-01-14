Dez filmes românticos que não são lamechas

Se é daquelas pessoas que tem dificuldade em esquecer amores antigos, talvez seja melhor ver este filme sozinho e com lenços de papel. Qual é o peso do que deixamos para trás quando seguimos caminhos diferentes? Ao longo de 24 anos, Nora (Greta Lee) e Hae Sung (Teo Yoo), amigos de infância separados por uma imigração, reencontram-se várias vezes, explorando memórias, arrependimentos e desejos não concretizados. Entre Nova Iorque, Montauk e Seul, cada encontro revela o que foi perdido e o que poderia ter sido, enquanto Nora equilibra o passado com a vida que construiu ao lado do marido, Arthur (John Magaro). É uma reflexão delicada sobre tempo, destino e as vidas que cruzam a nossa.

