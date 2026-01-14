Dez filmes românticos que não são lamechas

Annie Hall
Sim, é verdade, Woody Allen está mais do que cancelado, mas, se é daquelas pessoas que não se importa de separar a arte do artista, deixamos aqui uma sugestão. Esta comédia romântica pouco convencional acompanha Alvy Singer (Woody Allen) e Annie Hall (Diane Keaton) numa relação marcada por neuroses, diálogos afiados e uma análise constante do amor moderno. O filme desmonta o romance idealizado e mostra-o como algo caótico, imperfeito e profundamente humano. Se não tem paciência para estar a olhar para a cara de Allen durante cerca de uma hora e meia, lembre-se que é uma oportunidade de homenagear e recordar a performance influente de Diane Keaton.