O Verão está quase a chegar e isso significa a chegada dos festivais de música. Enquanto não temos oportunidade de correr para as primeiras filas dos concertos do Kalorama ou do NOS Alive, em Maio temos muitos concertos para nos entreter. Um dos espectáculos que nos estão a deixar mais espectantes é a dose tripla de King Gizzard & the Lizard Wizard. A banda australiana vai fazer uma residência de três concertos no Coliseu dos Recreios e promete que cada sessão terá uma setlist diferente. Mas há muito mais para ver, desde uma das novas estrelas da pop, Tate McRae; uma conhecida dos palcos portugueses, Ivete Sangalo; e lendas como os Pixies, Azymuth ou Rob Stewart. Temos também muita música nacional para ver ao vivo, desde as Lesma, no Musicbox, uma das grandes promessas do rock português, ou os novos espectáculos que Luísa Sobral está a preparar.

