A Gleba soma, segue e abre a primeira padaria em Cascais

Desde o início do ano que o grupo fundado pelo jovem padeiro Diogo Amorim se vem a expandir por Lisboa. Mas agora, pela primeira vez, extravasou as fronteiras da cidade.

A Gleba não pára de crescer. No início deste ano, a padaria artesanal fundada pelo jovem padeiro Diogo Amorim em 2016, em Alcântara, abriu um segundo posto de venda, em Alvalade. O terceiro, nas Avenidas Novas, inaugurou em Junho, e o quarto, no Mercado de Campo de Ourique, em Agosto. Já no início de Setembro, foi notícia a abertura de uma padaria pop-up no El Corte Inglês, e agora é anunciado o quinto espaço permanente do grupo e o primeiro em Cascais.

A nova padaria abriu as portas no número 236 da Rua José Carvalho Araújo, no centro da vila, e Diogo Amorim vê com naturalidade esta expansão para uma zona onde muita gente já comia o pão que ele e a sua equipa amassavam. “Queríamos que os clientes não precisassem de fazer 30 quilómetros para vir comprar o nosso pão a Alcântara e fomos para junto deles”, justifica o padeiro.

Na loja de Cascais, como nas restantes, estão à venda 26 tipos de pão de fermentação lenta e natural, feitos com cereais comprados a pequenos agricultores. São todos bons, mas os mais procurados são o pão de trigo do Alentejo, o de trigo barbela e a broa de milho. Há ainda panettoni — o clássico e o especial de cada mês — e broas castelares, para quem não dispensa um docinho.

Além do pão, é também possível comprar as farinhas da marca, moídas diariamente em mós de pedra, e os seus cremes de frutos secos (pistácio, avelã, avelã e cacau, e coco e amêndoas). Bem como produtos de outras marcas nacionais, com as quais a Gleba estabeleceu parcerias, como os azeites da Herdade do Esporão, os chocolates da Feitoria do Cacao ou as cervejas da Musa.

A padaria de Cascais vai estar aberta todos os dias. Durante a semana, funciona entre as 08.00 e as 20.30, mas aos fins-de-semana encerra mais cedo, pelas 19.00. Alternativamente, também continua a ser possível comprar o pão Gleba em www.mygleba.com, e já é possível agendar as entregas em regime de subscrição. As entregas são feitas todos os dias em Lisboa e arredores.

