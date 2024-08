A Parques de Sintra oferece entradas em monumentos até aos 25 anos

O Dia Internacional da Juventude comemora-se já no próximo dia 12 de Agosto e, como habitualmente, a Parques de Sintra adere às celebrações concedendo entrada gratuita aos jovens, até aos 25 anos, inclusive, em todos os parques e monumentos sob a sua gestão, com excepção do Palácio Nacional da Pena. Para usufruir da oferta, é só dirigirem-se às bilheteiras na posse do Cartão de Cidadão.

A iniciativa abrange os Palácios Nacionais de Sintra e de Queluz, o Parque da Pena, o Chalet da Condessa d’Edla, o Parque e Palácio de Monserrate, o Castelo dos Mouros e o Convento dos Capuchos. Normalmente, os bilhetes a partir dos seis anos custam entre 9€ e 10€ e a partir dos 18 anos anos custam entre 11€ e 13€.

“Este ano, o tema escolhido pela Organização das Nações Unidas para o Dia Internacional da Juventude é 'Dos Cliques ao Progresso: Percursos Digitais da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável'. O objectivo é destacar o papel central dos jovens enquanto agentes potenciadores da transformação digital, com profundo impacto global nas dimensões económica, social e ambiental”, lê-se em comunicado da Parques de Sintra, que destaca a sua aposta em soluções digitais para melhorar a experiência dos visitantes e chegar a novos públicos, como as visitas 360º ao Convento dos Capuchos e aos Palácios Nacionais da Pena e de Sintra, as aplicações Queluz Maps, Pena Maps e Monserrate Maps ou as experiências de gaming Pena Quest e Sintra Palace Treasure Hunt.

