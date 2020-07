A Rua é Sua: Avenida da Igreja vai estar fechada ao trânsito no domingo

A Câmara Municipal de Lisboa vai voltar a fechar ao trânsito algumas das principais artérias de circulação da cidade, devolvendo-as aos habitantes. Este domingo, 12, é a vez da Avenida da Igreja estar livre de carros.

A rua vai estar fechada ao trânsito entre as 11.00 e as 18.00, no troço entre a Rua Marquesa de Alorna e a Rua José Duro. Livre da circulação automóvel, a rua vai estar disponível para usufruto dos locais, que podem passear, fazer compras ou ir às esplanadas, com todas as condições de segurança.

A iniciativa da autarquia está inserida no programa A Rua É Sua, que já em 2019 tinha fechado algumas das principais avenidas de Lisboa num domingo por mês. É uma forma de devolver aos cidadãos o espaço público habitualmente utilizado pelos carros, criando mais espaço pedonal.

A Câmara de Lisboa tenta com este programa dar mais espaço às pessoas, intervindo noutros locais e ruas lisboetas, alargando passeios, criando mais áreas de esplanada e ruas exclusivamente pedonais. A Rua dos Bacalhoeiros, na Baixa, a Rua Nova da Trindade, no Chiado, e a Rua Cláudio Nunes, em Benfica, são as que já estão em andamento.

