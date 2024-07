A notícia chegou em Dezembro do ano passado: ao fim de mais de 17 anos, a emblemática loja A Vida Portuguesa, na Rua Anchieta, tinha os dias contados. O motivo? O espaço ocupado pela loja foi reclamado pelo alojamento local de luxo que, nos últimos anos, foi ocupando todo o edifício.

No próximo domingo, 21 de Julho, a primeira loja de Catarina Portas fecha de vez. E o momento será convenientemente assinalado. "Como sabemos que compreenderão, é com um enorme sentimento de nostalgia que vos convidamos a participar nesta despedida final, onde serão recebidos com toda a gentileza e cortesia de sempre", lê-se num comunicado que desafia os lisboetas a dizer um último adeus a esta morada.

Mas o Chiado não vai ficar sem uma das suas lojas mais identitárias durante muito tempo. Em Março, soubemos que A Vida Portuguesa se iria instalar na morada da antiga Livraria Férin, estabelecimento centenário – era a segunda livraria mais antiga de Lisboa – que fechou portas em Dezembro, no número 72 da Rua Nova do Almada. A abertura esteve inicialmente prevista para o mês de Junho. Espera-se, agora, que abra até ao final do mês de Julho. Numa primeira fase, estará a funcionar apenas o piso térreo da loja. O andar de baixo deverá abrir ao público em Setembro. "A Vida Portuguesa [...] compromete-se a devolver à cidade uma loja antiga preservada e recuperada até aos últimos detalhes. E a bem da nossa memória decidimos que a secção de livraria ficará logo à entrada, numa nova loja que será bem maior que a anterior", leu-se no comunicado enviado há quatro meses.

Para assinalar o último dia d'A Vida Portuguesa na sua primeira morada, mas também a contagem decrescente para a abertura do novo espaço, a loja está a fazer uma campanha de descontos. Em todas as compras iguais ou superiores a 20€, até domingo, na Rua Anchieta, os clientes recebem um vale de 20% de desconto para usar em produtos exclusivos da futura loja.

