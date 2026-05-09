Adega Belém vai receber a primeira Festa do Vinho Independente de Lisboa

Durante dois dias, 18 produtores de vinho independentes vão reunir-se em Belém para um evento que dá palco à paixão pelo terroir. Uma “oportunidade rara”.

É a primeira vez que acontece e a organização não faz por menos: a Festa do Vinho Independente de Lisboa, que se estreia na Adega Belém a 17 e 18 de Maio, é uma “oportunidade rara para entusiastas e profissionais provarem e comprarem vinhos de várias regiões de Portugal, focados em práticas sustentáveis e de mínima intervenção”.

Nesta primeira edição, a iniciativa reúne 18 produtores de vinho independentes, que estarão pessoalmente no espaço de Belém. Aliás, os promotores são os próprios produtores, que fazem a Festa com um objectivo: dar a conhecer “vinhos que expressam tanto o seu terroir como o saber-fazer, o estilo e a identidade de quem os produz”, lê-se em comunicado.

O encontro promete dar protagonismo à “paixão pelo terroir”, com os vinhos a serem apresentados “sem filtros” e de forma transparente. Os produtores com que pode contar são estes: Adega Belém, Adega Marel, Artisans Terroir, Baías e Enseadas, Birtudes, Chinado, Desviso, Dominó, Espera, Gardunha Sul, Haja Cortezia, Herdade do Cebolal, Horácio Simões, Hugo Pinheiro, Ombros de Montejunto, Ouriceira, Purista e Sopé do Monte.

Gabriell Vieira Adega Belém

“Dada a natureza intimista do espaço e o desejo de manter a proximidade entre produtores e visitantes, o evento está estritamente sujeito à lotação”, previne a organização, recomendando por isso reserva antecipada. O dia 17, um domingo, destina-se a todos os enófilos interessados, profissionais ou amadores (o público em geral paga 15€); a segunda-feira, 18, é apenas para profissionais (entrada gratuita mediante inscrição).

O bilhete servirá para levantar um copo de vinho à entrada (literalmente um copo, devolvido à saída). É com ele que se poderão experimentar os vinhos de todos os produtores (em doses de prova). Para evitar fraquezas, haverá petiscos dos chefs Filipe Rebocho (Praça Beato), Natalie Castro (ex-Isco) e Romina Bertolini (Tati), para venda e consumo na Festa.

Travessa Paulo Jorge, 9 (Belém). 17 Mai (Dom) 10.00-18.00; 18 Mai (Seg) 11.00-17.00. 0€-15€

As últimas de Comer & Beber na Time Out

Com a chegada da Primavera, aproveite os dias longos ao ar livre com as melhores esplanadas e os melhores quiosques de Lisboa. Se tem a operação biquíni em curso, dizemos-lhe onde estão os melhores restaurantes saudáveis, das saladas às sobremesas – e aqui tem os melhores sítios para sumos naturais e smoothies. Para experiências mais completas, espreite as nossas listas com os 100 melhores restaurantes em Lisboa e com os melhores novos restaurantes da cidade. Já os melhores restaurantes pan-asiáticos põem-lhe (quase) toda a Ásia à mesa.