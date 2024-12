As mais incríveis viagens de comboio do mundo, palavra do Telegraph

Viajar de comboio está de volta – e não há forma melhor de optimizar as suas férias do que incluir uma rota ferroviária deslumbrante na viagem.

Mas quais são as melhores viagens de comboio do mundo? A Time Out tem as suas ideias, e o Telegraph também. O jornal britânico reuniu vários colaboradores para criar uma lista das suas viagens de comboio favoritas.

A linha Heart of Wales faz parte do ranking. Este percurso de 193 km atravessa o sul do País de Gales e Shropshire, ligando as Welsh Marches e passando por locais como Llandeilo, Sugarloaf Hill e os viadutos de Cynghordy e Knucklas. Parece encantador, não é?

No extremo oposto, está o gigantesco Expresso Transiberiano, uma viagem de 9.289 km que dura oito dias, atravessando o Círculo Polar Ártico. Também foi incluída uma viagem de Khambli a Marwar Junction, na Índia, feita por um dos jornalistas na década de 1980. Esta foi descrita como “uma magnífica jornada de várias horas, atravessando 172 pontes e túneis que são verdadeiras maravilhas da engenharia com mais de um século”.

Confira outras viagens de comboio favoritas do Telegraph.

As 10 viagens de comboio mais incríveis do mundo, segundo o Telegraph

Washington DC a Nova Iorque Linha Heart of Wales Buenos Aires a Esquel Khambli a Marwar Junction, Índia Comboio nocturno dos Alpes Transcantábrico Expresso Transiberiano Bernina Express Eurostar para Paris Orient Express

Para mais informações sobre estas viagens, pode ler o artigo completo aqui.

Comboios, comboios, comboios

Desde rankings sobre as viagens de comboio mais deslumbrantes do mundo até à nossa própria lista de rotas de luxo, sabemos uma ou outra coisa sobre comboios.

Ah, e viu que esta viagem épica de comboio à volta do mundo regressa em 2025?

Além disso, em breve poderá viajar pela Europa com um único bilhete de comboio.

