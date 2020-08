Até Setembro, a Rua Poço dos Negros é pedonal aos fins-de-semana

O primeiro fim-de-semana de Agosto ficou marcado pelo encerramento da Rua Poço dos Negros e da vizinha Rua Silva ao trânsito automóvel. Duas artérias que se juntam ao programa municipal A Rua é Sua, que tem andado a devolver algumas ruas aos peões, pelo menos até ao final do ano.

Até 20 de Setembro, todos os sábados e domingos, entre as 11.00 e as 23.00, a Rua da Silva (que liga a Poço dos Negros ao Largo do Conde Barão) e a Rua do Poço dos Negros (no troço entre a Avenida Dom Carlos I e a Rua dos Mastros) vão ser pedonais.

A iniciativa, apoiada pela Junta de Freguesia da Misericórdia, já tinha pedonalizado duas vias desta zona da cidade: a Travessa dos Mastros e a Travessa dos Pescadores, duas pequenas artérias que desde 13 de Julho têm muitos lugares sentados, graças a esplanadas dos cafés e restaurantes da zona que encontraram um lugar ao sol (e à sombra).

Desde Junho que a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a implementar o programa A Rua é Sua, já em vigor em artérias da cidade como a Rua dos Bacalhoeiros (Baixa), Rua Cláudio Nunes (Benfica) ou Rua Nova da Trindade (Chiado).

