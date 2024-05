Atenção, fãs de Taylor Swift: há um ‘Swiftie Spot’ a chegar a Lisboa

A Praça Central do Colombo vai ser invadida por várias activações para fãs de Taylor Swift. O programa inclui uma estação para criar as famosas pulseiras da amizade.

O Estádio do Sport Lisboa e Benfica está quase pronto para os concertos de Taylor Swift nos dias 24 e 25 de Maio. E, a partir desta quarta-feira, 22, o Centro Colombo transforma a sua Praça Central num espaço totalmente dedicado aos fãs da cantora norte-americana.

A programação inclui desde uma estação para criar as famosas pulseiras da amizade até um video booth, onde é possível vestir vários acessórios ao estilo da artista para criar um vídeo personalizado.

Já para os que ainda não sabem o que vestir no dia do concerto, o centro comercial, em parceria com a criadora de conteúdos Bruna Corby, reuniu as peças ideais, de várias lojas do Centro, num pequeno showroom com três sugestões de looks. Além disso, o espaço também contará com sugestões de calçado da Primadonna e uma área de maquilhagem da Sephora.

Estas activações vão estar a funcionar nos dias 22 e 23 de Maio, das 15.00 às 19.00, e nos dias de concerto, 24 e 25, das 12.00 às 16.00.

