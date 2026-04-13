Bairro do Avillez festeja dez anos com jantar-concerto de António Zambujo

Na noite de 20 de Abril, o Páteo do Bairro do Avillez transforma-se no “Páteo das Cantigas”, com um palco no centro do restaurante e um menu especial de aniversário.

O jantar começa a ser servido às 21.15. Cerca de uma hora depois, finda a sobremesa, ninguém se apressará a vagar a mesa para dar lugar a outros. Pelo contrário: é para ficar mais uma hora, para assistir a um concerto de António Zambujo no meio do restaurante. É este o plano para 20 de Abril, a próxima segunda-feira, no Páteo do Bairro do Avillez. Um plano de aniversário, o décimo aniversário, que será acompanhado de um menu especial.

“Lambreta”, “Zorro” ou “Pica do 7” são canções prováveis para se ouvir ao vivo neste jantar-concerto, embora só António Zambujo saiba o alinhamento que está a preparar (e que deve ser diferente das duas noites que tem agendadas para o Coliseu dos Recreios, esta semana). Por outro lado, o menu é fixo e já se conhece na íntegra. Isto significa que o preço não depende da comida, mas do lugar reservado, tal como nos concertos em salas convencionais (disso e das bebidas, pagas à parte).

Os bilhetes mais caros ficam junto ao palco (110€/pessoa), designada por “plateia frontal”; os mais baratos, os de visibilidade reduzida (75€/pessoa). Estes ficam nos cantos da sala, junto à garrafeira. As mesas laterais, tal como todo o primeiro piso – onde o concerto se verá de cima, graças à varanda a toda a volta –, terão um preço intermédio (90€/pessoa).

O menu arranca com um couvert feito de pão de azeitonas, pão de fermentação lenta, azeitonas galegas marinadas e manteiga fumada. As entradas, para partilhar, empadinhas de perdiz, salada de polvo e favas com chouriço, ovo cozido e coentros. Para prato principal, escolhe-se bacalhau assado com migas de couve e feijão frade; bochechas de porco preto com batatas assadas no forno; ou caril de legumes e cogumelos. A sobremesa também tem três opções: sericaia com gelado de noz e ameixa; toucinho do céu com framboesas; ou fruta da época.

O Grupo Avillez intitulou o evento de “Páteo das Cantigas”, numa referência directa ao clássico da comédia portuguesa realizado por Francisco Ribeiro, de 1942. Apesar de ser anunciada como “uma noite única”, a iniciativa não acaba aqui. Este é o “início de um programa de animação especial e comemorativo dos dez anos do Bairro do Avillez”, lê-se em comunicado, sem mais detalhes. O Páteo é um dos quatro restaurantes do Bairro do Avillez, a par da Taberna, da Pizzaria Lisboa e do Mini-Bar.

Rua Nova da Trindade, 18 (Chiado). 20 Abr (Seg) 21.15. A partir de 75€

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