BIP/ZIP: o que é que o seu bairro mais precisa?

Estão abertas as candidaturas para mais uma edição do programa municipal BIP/ZIP, que desde 2011 já apoiou 270 projetos de desenvolvimento local.

A Avó Veio Trabalhar, a Livraria Solidária de Carnide e a Rede de Artes e Ofícios de Lisboa são alguns dos projectos mais sonantes que conseguiram o apoio do Programa Municipal BIP/ZIP – Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária.

Para os mais desatentos, o Programa Municipal BIP/ZIP – Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária promove a qualidade de vida da cidade através de parcerias locais entre cidadãos, juntas de freguesia, associações locais, colectividades ou organizações não-governamentais e acaba por colher frutos no campo do emprego e da formação junto de grupos sociais mais vulneráveis, como é o caso dos idosos ou dos jovens desempregados.

Até ao momento a Câmara Municipal de Lisboa já investiu 9,4 milhões de euros no BIP/ZIP, aos quais se juntam mais 1,6 milhões de euros, o orçamento para esta edição. As candidaturas estão abertas até 7 de Maio e a documentação necessária está disponível no site do Pelouro da Habitação e Desenvolvimento Local.

