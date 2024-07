Cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024: tudo o que precisa de saber

Não há mal que sempre dure nem bem que nunca acabe, e isso inclui os Jogos Olímpicos de Verão de 2024. E, por mais triste que seja dizer adeus a mais uma dose diária de emoção, triunfo e a mais do que alguns novos heróis desportivos, a boa notícia é que Paris vai despedir-se em grande estilo.

Depois do que promete ser uma cerimónia de abertura espetacular, a 26 de Julho, a cerimónia de encerramento oficial concluirá os jogos 16 dias depois, a 11 de Agosto, e promete ser tão impressionante quanto a abertura.

O actor e director artístico da cerimónia, o francês Thomas Jolly, vai voltar a pôr em prática a sua magia no evento de encerramento, o que significa que vamos assistir a várias performances artísticas incríveis, num adeus épico aos Jogos Olímpicos de Paris. Eis tudo o que precisa de saber, incluindo detalhes sobre datas, horários e bilhetes para a final dos jogos.

Quando é a cerimónia de encerramento?

A cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 terá lugar a 11 de Agosto de 2024.

A que horas começa a cerimónia?

A cerimónia começa às 20.00 locais (19.00 em Portugal Continental), poucas horas depois do último evento – a maratona feminina.

Onde será a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Enquanto a cerimónia de abertura será realizada ao ar livre e não num estádio (pela primeira vez na história dos Jogos de Verão), o grand finale opta por uma abordagem mais tradicional, tendo lugar no Stade de France. É também neste estádio que se realizarão os eventos de atletismo, atletismo paralímpico e râguebi.

O que vai acontecer?

Tal como nas outras cerimónias, a direcção artística do evento foi confiada a Thomas Jolly. Até agora, nada foi revelado sobre os detalhes do alinhamento, mas sabemos quais os elementos chave presentes em todas as cerimónias de encerramento: o desfile de encerramento (onde os atletas carregam a bandeira da sua nação), a cerimónia de entrega de medalhas (provavelmente, é aqui que serão entregues as medalhas da recentemente concluída maratona feminina), discursos e a extinção da chama olímpica.

A cerimónia de encerramento é gratuita?

Não é gratuita, mas é (ligeiramente) mais barata do que a cerimónia de abertura. Os bilhetes para a cerimónia de encerramento têm preços entre os 45€ e os 1600€, mas, como este é um dos eventos mais populares para os espectadores, assistir ao vivo será um verdadeiro desafio olímpico.

Como obter bilhetes para a cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024?

Se se registou antes de 20 de Abril de 2023 na plataforma oficial de bilhetes e teve a sorte de ser seleccionado no sorteio, terá recebido um e-mail com o seu horário designado para comprar bilhetes individuais. Os bilhetes voltaram a ser colocados à venda no final de 2023 e ainda há bilhetes disponíveis – mas atenção, só restam os mais caros.

Tudo sobre os Jogos Olímpicos de Paris 2024:

+ Paris, à distância: onde ver os Jogos Olímpicos, sem ter de sair de casa

+ Jogos Olímpicos de Paris 2024: datas, horários, bilhetes e tudo o que precisa de saber

+ Cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024: data, horas, bilhetes e tudo o que precisa de saber

+ E Paris aqui tão perto: 7 sítios para ver os Jogos Olímpicos em Lisboa