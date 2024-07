O arranque das Jogos Olímpicos de Verão está marcado para 26 de de Julho. Até 11 de Agosto, mais de 10.000 atletas oriundos de mais de duas centenas de países competem em 45 modalidades diferentes. Paris é já aqui ao lado (pelo menos, à escala de um evento global como este), mas em Lisboa também vai ser possível seguir a par e passo cada etapa do maior evento desportivo do mundo. Dos sports bars que nunca deixam ninguém agarrado às celebres esplanadas lisboetas, escolha um ecrã e viva as emoções do desporto ao mais alto nível.

Recomendado: Férias no museu: seis programas para este Verão